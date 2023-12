Havnen i Rønne styrker sin organisation og ledelse

Fredag 8. december 2023 kl: 11:28

Om ledelsestitler:

CEO:

Af: Redaktionen - Det er vigtigt for Rønne Havn, at vi løbende fastholder og udvikler havnens position og hele tiden sikrer, at den organisatoriske og ledelsesmæssige praksis også kan understøtte den udvikling. Vi står over for endnu en massiv vækstperiode, hvor der skal være en stærk forretningsmæssig og kommerciel tilgang, fokus på sikker drift og kapacitetsstyring samt på havnens strategiske infrastrukturudviklings- og byggeprojekter, siger Lars Nordahl, CEO på Rønne Havn.For at matche de øgede kommercielle muligheder har Rønne Havn valgt at styrke det forretningsmæssige og kommercielle ansvar på havnen. I den forbindelse indtræder Jeppe la Cour i en ny stilling som CCO, Chief Commercial Officer.42-årige Jeppe la Cour har været en del af Rønne Havn A/S siden 2019, hvor han har været ansvarlig for udviklingen af Offshore afdelingen og projekterne indenfor havvind.Jeppe la Cour får i sin nye stilling til opgave at styrke alle havnens forretningsområder, som udover Færger og Bulk også tæller Krydstogt, Offshore samt udlejning af arealer og bygninger.- Det er med stolthed, at jeg påtager mig ansvaret for at styrke det kommercielle arbejde. Jeg ser også frem til at tage en udvidet rolle i den fremtidige strategiske og ledelsesmæssige udvikling af havnen. I lyset af den stigende aktivitet på havnen er et godt og tæt samarbejde i afdelingerne og på tværs af organisationen helt afgørende. Jeg ser med forventning frem til også at intensivere samarbejdet i dagligdagen med mine dygtige kollegaer på tværs af forretningsområderne i den kommercielle afdeling, siger Jeppe la Cour.I arbejdet med at styrke ledelsesniveauet på havnen vil der også blive ansat en ny COO, der har det drifts- og vedligeholdelsesmæssige ansvar for havnen. Opgaven omkring både drift og udvikling af havnen varetages i øjeblikket af COO, Jørn Nygaard.Rønne Havn A/S har netop sat gang i en større fremtidssikring af havnen, der over de næste knap to år skal styrke havnens position som Bornholms primære forsyningshavn og Østersøens centrum for grøn energi.Arbejdet med at finde den rette person til stillingen som COO er gået i gang. Indtil en ny COO er på plads vil både byggearbejdet og havnedrift fortsat være samlet hos Jørn Nygaard.Når en ny COO er på plads, fortsætter Jørn Nygaard i en ny stilling som projektchef med ansvar for alle havnens større infrastruktur- og byggeprojekter.

CEO står for Chief Executive Officer, og er den administrerende direktør, der har ansvaret for ledelsen og den administrative ledelse af organisationen. Den administrerende direktør står øverst i virksomheden. I mange tilfælde er den administrerende direktør også stifteren og driver virksomhedens formål, vision og mission. CEO’en vil være ansvarlig for at forbinde virksomheden med markedet, og har det sidste ord i forbindelse med budgetlægning og investeringsbeslutninger. Hovedformålet er at styre virksomhedens strategier, så den når sine mål. Den ideelle administrerende direktør bør være en leder, der giver vejledning og ressourcer til teamet og fjerner forhindringer.





CCO:



CCO kan står for to ting:



CCO kan stå for Chief Communications Officer hvilket er kommunikationschef. CCO arbejder med virksomhedens kommunikation internt og eksternt. Der arbejdes med strategiske beslutninger omkring virksomhedens samlede kommunikative udtryk, og der arbejdes kontinuerlig med at opretholde og skabe kommunikation, der præsenterer virksomheden efter de strategiske mål.



CCO kan også stå for Chief Commercial Officer, som er salgs- og marketingchef, hvor man arbejder virksomheds omdømme og brand. De primære opgaver består af at udvikle kommercielle strategier, som præsenterer virksomhedsbrandet. Som salgschef arbejder man – som navnet indikerer – med at skabe omsætning til virksomheden.





COO:



COO står for Chief Operating Officer, hvilket svarer til en vicedirektør. En COO er ansvarlig for drift af virksomheden. COO’en rapporterer direkte til den administrerende direktør (CEO), og betragtes ofte som dennes højre hånd. I nogle virksomheder er COO’en også kendt som Executive Vice President of Operations.



