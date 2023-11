Tre-akslet tandemtrækker er taget til Stevns

Mandag 20. november 2023 kl: 10:23

Globetrotter-førerhus med New York-førerhuspakke

Volvo Dynamisk Styring

I-Shift med dobbeltkobling (Dual Clutch)

Fuld luftaffjedring

Tandemakselløft

Udsynspakke+

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede Volvo FH 540 tandemtrækker er blandt andet leveret med:Vognmand John Jørgensen har dertil valgt Volvo Connect-abonnementet chaufførtider for automatisk download af førerkort- og tachografdata og for bedre overblik over køre-/hviletiden.

Bilen er opbygget hos Vognsmeden i Grindsted, lakeret hos Nørre Snede Autolak og klargjort hos Volvo Truck Center i Ringsted.







Bilen er solgt og leveret af salgskonsulent Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center i Ringsted.





