Tungvognskontrol kører også ud i regn og slud

Fredag 17. november 2023 kl: 12:29

Af: Redaktionen Kontrollerne af tunge køretøjer blev gennemført ved Nykøbing Sjælland i Odsherred, Hårlev på Stevns og Herlev, Ballerup og Avedøre Holme på Københavns Vestegn.Politiet oplyser fredag, at der i Odsherred blev stoppet otte køretøjer, hvilket udløste fire sigtelser. En bus havde fejl og mangler, og der blev på to danske lastbiler skrevet sager om henholdsvis godskørsel og kørsel uden førerkort. En varebilschauffør blev sigtet for at anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen.På Stevns blev i alt 12 køretøjer vinket ind til siden til kontrol, hvilket udløste fire sigtelser. En lastbil med sættevogn, der kørte med en mindre mængde farlig gods, havde ikke sikret lasten forsvarligt, og en lastbil havde fejl på det forureningsbegrænsende udstyr. To varebilschauffører blev sigtet for ikke at have styr på korrekt belæsning, da den ene kørte med en trailer med en gravemaskine, som ikke var surret ordentligt fast. Den anden kørte med en mandskabsvogn og ladet fuld af gamle møbler og andre ting, der skulle på genbrugspladsen. Lasten var ikke sikret ordentligt, og føreren blev derfor sigtet og fik besked på blandt andet at sikre en del løse regnfrakker, som lå på ladet, så de ikke blæste af under kørslen.Der blev også stoppet en håndværker i en mandskabsbil, der var ændret til at køre som varebil. En mandskabsbil er fritaget for afgift, og ved at fjerne sæderne kan den istedet bruges som varebil. Sagen blev indberettet til Skat, som nu går videre med den.På Vestegnen havde alle syv standsede lastbilchauffører styr på tingene. Her blev to personbiler rutinemæssigt standset, da de larmede væsentligt mere end det tilladte. Den højeste lydmåling var på 106 dB, og begge bilerne blev indkaldt til syn og fik udstødningerne konfiskeret.Tungvognscenter Øst (TCØ) står for tungvognskontrollen på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.