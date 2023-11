Bus blev målt til at køre 40 procent for hurtigt

Tirsdag 14. november 2023 kl: 13:09

Af: Redaktionen Hastighedskontrollen blev gennemført ved brug af en laserhastighedsmåler, der klokken 16.23 afslørede, at bussen kørte 77 km/t og dermed mere end 40 procenter hurtigere end tilladt.Føreren var en 44-årig mand fra Falster, som blev sigtet for hastighedsovertrædelse og samtidig gjort bekendt med, at han ud over bøden og et pligtigt bidrag på 500 kroner til Offerfonden kunne forvente en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet, da han havde overtrådt hastighedsgrænsen for tunge køretøjer over 3.500 kg tilladt totalvægt med mere end 40 procent.