Lette elektriske lastbiler til distribution er blevet opdateret

Tirsdag 14. november 2023 kl: 11:08

De udvendige spejle er gjort slankere, så chaufføren får et bedre direkte udsyn til omgivelserne

Interiøret har nye LED-lys og et aflåseligt, indvendigt opbevaringsrum for et forbedret arbejdsmiljø

Volvo FL og FE kan udstyres med en effektiv kameraløsning med 360 graders fugleperspektiv og/eller sidekamera

Den nye tændingsnøgle med fjernbetjening er har flere nye brugervenlige funktioner

Den elektriske version kan leveres med et nyt elektrisk kraftudtag, der gør det muligt at drive udstyr på opbygningen uden en elektro-mekanisk motor, hvilket forenkler opbygningen og sparer vægt

Tilføjelsen af yderligere sikkerhedssystemer omfatter registrering af bløde trafikanter (Vulnerable Road User Detection), Sidekollisionsalarm (Side Collision Avoidance Support) samt Opmærksomhedsassistent (Driver Alert Support)

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos Volvo Trucks peger man på, at de opdaterede, mellemtunge elektriske Volvo FL- og FE-lastbiler er skræddersyet til bykørsel og baner vejen for bæredygtig, emissionsfri bykørsel og distribution.Ud over den øgede elektriske rækkevidde og hurtigere opladning har de nye Volvo FL og FE fået nye aktive sikkerhedsfunktioner, der betyder, at de nye Volvo FL- og FE-modeller mere end opfylder de skærpede sikkerhedskrav, der træder i kraft i løbet af 2024.De nye FL- og FE-modeller er også udrustet med et nyt design med fornyet front, markante LED-forlygter samt forstørret Volvo logo og Volvo navn på fronten. Desuden er alle drivlinevarianter på Volvo FL og FE - inklusiv el, gas og diesel - blevet udstyret med en række nye funktioner, hvilket gør dem endnu bedre rustet til at opfylde kravene til moderne transport i byen.Blandt opdateringerne på Volvo FL- og FE-modellerne er eksempelvis:De nye og opdaterede Volvo FL- og FE-modeller kan bestilles nu med levering i første halvår af 2024.Volvo FL og FE er ideelle til de fleste transportopgaver inden for eksempelvis distributions-, renovations- og lettere entreprenørkørsel. De elektriske versioner af Volvo FL og FE har været på markedet siden 2019 og sælges på flere markeder i Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Australien.