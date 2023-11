Regeringen har lanceret ny strategi for forsyningssikkerhed

Tirsdag 14. november 2023 kl: 10:52

Af: Redaktionen

Alle statslige myndigheder med ansvar for landets vigtigste funktioner skal derfor fremover have mere fokus på, hvor der kan opstå problemer med forsyningen. Det skal være med til at sikre, at samfundet også kan fungere under fremtidige kriser









Derfor har Styrelsen for Forsyningssikkerhed lanceret sin første strategi for forsyningssikkerhed. Den sætter rammen for, hvordan myndighederne skal gå til opgaven med at få stærke forsyningskæder i alle de vigtige funktioner i samfundet, så det bliver mere robust både til hverdag, og når krisen rammer.









Strategien sætter retningen for dansk forsyningssikkerhed de kommende år, og strategien giver statslige myndigheder værktøjer til at blive bedre forberedt.









- Danmarks tryghed og sikkerhed hænger uløseligt sammen med vores forsyningssikkerhed. Det har vi set de seneste år med covid-19 og andre kriser, hvor det har været vanskeligt at få varer og ressourcer til landet. Derfor sætter vi nu retningen for et styrket arbejde med forsyningssikkerhed på tværs af staten. Det skal være med til at sikre, at det er trygt at være dansker også under fremtidige kriser, sagde justitsminister Peter Hummelgaard, da strategien blev fremlagt.









Fungerende direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Henrik F. Brodersen pegede i forbindelse med præsentationen af strategien på, at når en ny krise rammer, skal for eksempel hospitaler og politiet have adgang til de varer og ressourcer, de har brug for, så samfundsvigtige funktioner kan fungere.









- De varer, som er essentielle for, at vores samfund kan hænge sammen, bliver ofte fragtet over store afstande og skifter hænder mange gange på vejen. Derfor skal det danske samfund som helhed have bedre overblik over vores forsyningskæder og have mere fokus på, hvor der vil kunne opstå problemer med forsyningen. Forsyningssikkerhed er en forudsætning for Danmarks sikkerhed, sagde Henrik F. Brodersen.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med Justitsministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Udenrigsministeriet Miljøministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Transportministeriet.









her: Interesserede kan læse SVM-Regeringens nye strategi for forsyningssikkerhed









Styrelsen for Forsyningssikkerhed blev oprettet under covid-19 og er statens kompetencecenter for forsyningssikkerhed. Styrelsen rådgiver offentlige myndigheder om tiltag, der kan styrke forsyningssikkerheden.













