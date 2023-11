Aftale om passagerafgift er et første lille skridt for den grønne omstilling af luftfarten

Om Green Power Denmark:

Green Power Denmark er en erhvervsorganisation, der fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med medlemmerne arbejder Green Power Denmark for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med strøm fra eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg.

Green Power Denmark har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien

Green Power Denmark blev grundlagt den 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft

Af: Redaktionen Hos Green Power Denmark håber man, at der kan komme så meget fart på produktionen af grønne brændstoffer gennem Power-to-X, at der i løbet af en kort årrække er basis for at flyve klimavenligt ind og ud af Danmark og ikke kun indenfor landets grænser.SVM-Regeringens forslag om en passagerafgift går på, at godt halvdelen skal gå til at bringe flysektoren over i en mere bæredygtig retning, mens den resterende mindre halvdel skal gå til en forhøjet ældrecheck.- Det er politikernes valg, hvad pengene fra afgiften skal bruges til. Men vi mener, at pengene skal bruges til at skubbe gang i den udvikling, som skal gøre luftfarten klimavenlig. De grønne flybrændstoffer vil selvfølgelig være dyrere end de fossile i begyndelsen, og derfor vil der blive brug for støtte, siger Kristian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Denmark, og tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre.SVM-Regeringens plan er, at én indenrigsflyrute skal flyve på grønne brændstoffer i 2025. Det bliver ifølge Gree Power Denmark med stor sandsynlighed biobrændstoffer, da produktionen af grønne brændstoffer gennem Power-to-X ikke vil være tilstrækkelig stor på det tidspunkt.I 2030 skal alle indenrigsfly flyve på grønne brændstoffer. Og SVM-Regeringen vil sætte en milliard kroner af over otte år til produktion af grønne brændstoffer til fly, som flyver ind og ud af Danmark.- Hvis det politiske flertal ønsker det, behøver vi ikke at nøjes med at flyve klimavenligt fra Aalborg til København i 2030. Så kan vi fortsætte rejsen til Mallorca uden at belaste klimaet, siger Kristian Jensen og fortsætter:- I Danmark har vi alle muligheder for at gå foran og drive udviklingen, så det bliver mere klimavenligt at flyve. Vi har adgang til grøn strøm. Vi har flere virksomheder, som er klar til at producere de grønne brændstoffer, og vi har flyselskaber, som bare venter på at tanke det på flyene. Vi kan - hvis vi griber mulighederne - producere de brændstoffer, som flyselskaber i resten af Europa vil efterspørge.SVM-Regeringen foreslår, at indenrigsflyene udelukkende skal flyve på grønne brændstoffer - dråbe for dråbe. Green Power Denmark mener, at det i stedet bør være muligt at blande de grønne brændstoffer med fossile brændsler gennem det såkaldte massebalanceprincip.- For klimaet vil det komme ud på et, men det vil blive meget billigere, og dermed vil mere af flytrafikken kunne omlægges for det samme beløb. Regeringens forslag vil kræve separate tankanlæg og fly, som kun kan flyve på den bestemte rute. Pengene fra flyafgiften vil gøre mere nytte for klimaet, hvis vi bruger provenuet på at støtte produktionen af grønne brændstoffer, siger Kristian Jensen.Interesserede kan læse mere om, hvem Green Power Denmark organiserer, og hvad organisationen arbejder for,