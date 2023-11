Fransk lastbilproducent lancerer ny "filmserie" på internettet

Torsdag 9. november 2023 kl: 12:34

Af: Redaktionen - Hvad betyder det for mig, som præsident for Renault Trucks, en virksomhed, der producerer lastbiler, der kører på vejene i hele verden, spørger han videre i sin indledningstale til webserien "The Good Move, committed to decarbonization", der havde premiere onsdag i denne uge og bliver udgivet i syv afsnit.Fokus i serien, der findes på youtube, er, hvordan en nøgleaktør inden for vejgodstransport - en sektor, der er ansvarlig for syv procent af CO2-emissionerne i Europa - bidrage til at begrænse den globale opvarmning. Bruno Blin, præsident for Renault Trucks, giver seerne et indblik og forklarer, hvordan Renault Trucks som virksomhed bliver organiseret og foretager væsentlige ændringer for hurtigt og drastisk at reducere sit CO2-aftryk.Bruno Blins peger på, at vejgodstransport tegner sig for 7 procent af de samlede CO2-emissioner i Europa, hvilket gør den til en nøglesektor i kampen mod klimaændringer.- Vi er en del af problemet, hvilket betyder, at vi har en grundlæggende rolle at spille i at løse det, siger Bruno Blin og fortsætter:- Fordi vi ikke længere kan være tilfredse med små skridt, har vi hos Renault Trucks givet tilsagn om at dekarbonisere vores industri og spare ressourcer, med mange konkrete handlinger, som allerede er på plads. Selvfølgelig er der stadig meget at gøre. Det er, hvad jeg ønskede at dele og dokumentere i denne serie, siger Bruno Blin, som sammen med en ledsager i løbet af seriens syv afsnit møder en batterigenbrugsekspert, en fabriksdirektør, en specialist inden for bylogogistik, en glaciolog samt et medlem af Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).De deler alle det samme ønske om i fællesskab at omfavne forandring - i praksis, og frem for alt i deres mindset. For svaret på klimaudfordringen ligger i samarbejde og innovation.Hvert af de syv afsnit i serien udforsker et specifikt aspekt af overgangsprocessen og fremhæver Renault Trucks' forpligtelse til at fremme overgangen til bæredygtig transport."The Good Move, committed to decarbonization" blev produceret af Régis Granet sammen med det franske bureau Alunites.Det første afsnit af "The Good Move, committed to decarbonization" kan ses nedenfor og på youtube, hvor de øvrige seks afsnit også vil kunne findes.