Fritidstrafik bidrager til stigende bro-resultat

Onsdag 8. november 2023 kl: 12:01

Af: Redaktionen

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiændringer var på 1.175 millioner kroner i perioden januar-september, hvilket var en stigning på 262 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år.









Indtægterne fra vejtrafikken steg med 129 millioner kroner til 1.350 millioner kroner i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år.









- I år kører vores danske fritidskunder over Øresundsbron som aldrig før. Stigningen begyndte allerede i foråret med flere rekorder, og tendensen fortsatte efter sommeren. En stærk dansk kronekurs og stor interesse for ferie i nærområdet menes at ligge bag denne udvikling, siger Linus Eriksson, der er administrerende direktør for Øresundsbron.









Med et gennemsnit på 20.824 passager pr. dag i januar-september var Øresundsbrons samlede vejtrafik 9,2 procent højere end i samme periode sidste år.









Færre lastbiler kørte over Øresund

Afmatningen i godstrafikken, som begyndte i april i år, blev forstærket i tredje kvartal. Hver dag i perioden januar-september passerede der i gennemsnit 1.870 lastbiler. Det er et fald på 5,8 procent i forhold til sidste år.









- Godsoperatørerne har meldt om en nedgang i godstransporten det seneste år, men det er først nu, vi begynder at mærke det på Øresundsbron. Faldet er accelereret mod slutningen af tredje kvartal, siger Linus Eriksson.









Erhvervstrafikken steg med 26,8 procent i forhold til de første tre kvartaler sidste år.









- Flytrafikken er steget, og både taxier og biludlejningsfirmaer kører meget mere end sidste år. Men der er fortsat flere digitale møder og flere dage med hjemmearbejde, hvilket bidrager til, at trafikken stadig er lavere end før pandemien, siger Linus Eriksson.









Øresundsforbindelsens grønne passager med køretøjer drevet af el eller brint, er steget med omkring 40 procent fra årets begyndelse til udgangen af tredje kvartal. I januar 2023 var den samlede andel af grønne passager 7 procent - og den er løbende steget til 9,8 procent i juni. For personbiler alene er stigningen gået fra 7,5 til 10,6 procent.









Øresundsbro Konsortiets renteomkostninger faldt fra 324 millioner kroner til 210 millioner kroner, som følge af faldende gæld og faldende inflation især i Danmark. Renteomkostningerne ligger dog fortsat over niveauet fra tidligere år. Driftsomkostningerne steg med 11 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år til 196 millioner kroner









Årets resultat før værdiregulering forventes at ende i intervallet 1.300-1.400 millioner kroner, hvilket overgår en tidligere prognose fra Øresundsbro Konsortiet.









Øresundsbro Konsortiet - Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – sept 2023 Jan – sept 2022 Udvikling Indtægter vej 1 350 1 221 129 Indtægter jernbane 437 405 32 Øvrige indtægter 15 13 2 Indtægter i alt 1 802 1 639 163 Driftsomkostninger -196 -185 -11 Andre driftsomkostninger -2 -7 5 Afskrivninger -219 -210 -9 Resultat af primær drift 1 385 1 237 148 Finansielle poster -210 -324 114 Resultat før værdireguleringer 1 175 913 262 Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 178 1 752

Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 27 69

Periodens resultat 1 380 2 734







(Kilde: Øresundsbro Konsortiet)

