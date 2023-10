Mand med kniv truede passagerer i tog fra København mod Hamburg

Onsdag 11. oktober 2023 kl: 11:19

Af: Redaktionen I januar i år var der en voldsom episode i et tog ved byen Brokstedt, der er stationen efter Neumünster på banen mod Hamborg, hvor en mand i regionaltoget mellem Kiel og Hamburg kort efter afgang havde angrebet nogle passagerer med en kniv - slået to ihjel og såret yderligere to.Derfor ringede alle alarmklokker tirsdag eftermiddag, da politiet hørte om den truende mand med kniven i toget fra København mod Hamburg, som forinden havde haft planmæssigt stop i Schleswig og Padborg.- Derfor standsede vi EC 395-toget "außerplanmäßig" i Neumünster, sagde Bundespolizeisprecher Hanspeter Schwartz ifølge flere tyske medier.Politiet fik omkring klokken 15.20 anmeldelsen om, at en mand, der var med toget, havde truet nogle passagerer med en kniv.Manden med kniven, der havde låst sig inden på toilettet, blev anholdt af politiet, der var talrigt til stede på stationen i Neumünster. Politiet sikrede sig den kniv, manden havde truet med, og afhørte vidner.Ifølge politiet kom ingen fysisk til skade.Efter et par timer kunne toget fortsætte med nyt togpersonale om bord.Episoden betød senere, at passagerer til internationale afgang fra Hamburg, som toget efterfølgende skulle have kørt nordpå, måtte finde alternative afgange og dermed blev forsinkede i deres rejse.