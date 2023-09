Vognmandsvirksomhed med 120 år på bagen har fået ny fire-akslet vogn

Fredag 29. september 2023 kl: 11:07

Blindvinkelkamera i passagerside

Regnsensor til visker med justerbar følsomhed

Automatisk skift mellem kørelys og nærlys

Hjørnebelysning, LED statisk

Automatisk højdejustérbare forlygter

Forlygtevasker

ACC med adaptiv fartpilot,

Advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning

Elektrisk motor monteret på styrehus, som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat, som giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 procent

Opmærksomhedsassistent

Aktiv sporassistent

Af: Redaktionen Motoren i den nye fire-akslede Volvo FM500 er en Fuelface med 500 hk, og bilen er udstyret med Globetrotter førerhus med Komfort+ førerhuspakke og opbygget med fast lad og kran.Bilen har det meste i sikkerhedsudstyr med sikkerhedspakke + og udsynspakke +, der blandt andet indeholder:Opbyggerviksomheden Lavmand har stået for opbygningen og overflytningen af en næsten ny Fassi kran, mens Laugesen Laugesens Autolakereri har stået for lakeringenBilen er finansieret via Volvo Financial Services og leveret af Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center Karlslunde.