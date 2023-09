Batteri-elektrisk kassevogn har fået en rækkevidde på lige under 300 kilometer

Torsdag 28. september 2023 kl: 12:30

To længder (5,08 og 5,48 meter) og to højder (1,967 og 2,498 meter)

Load space fra 5.8 kubikmeter til 8.9 kubikmeter

Op til 4,15 meter load længde i L2-versionen

Op til 750 kg anhængervægt og 1,1 tons lastvægt

Mulighed for floor cap version

Af: Redaktionen Siden Renault Trafic blev introduceret tilbage i 1980, har den franske bilproducent sendt omkring 2.400.000 eksemplarer af varebilmodellen ud på vejene. Med den nye Renault Trafic E-TECH electric åbner Renault for at skifte til ren eldrift i alle sine varebiler, som også inkluderer Renault Kangoo E-TECH electric og Renault Master E-TECH electric.Den nye Renault Trafic E-TECH electric har som alle andre varevogne fra Renault har arvet alle de praktiske features fra de benzin- og dieseldrevne modeller, der har gjort modellen til den tredie bedste sælgende varevogn i Europa.Den nye elektriske varevogn tilbyder en række kombinationsmuligheder:I kabinen er der 88 liters aflægningsplads (19,7 liter i centerkonsullen, 14,6 liter i dørene og 54 liter under sædet)I nogle udgaver er handskerummet en Easy life-skuffe, der yderligere kan rumme 6,6 liter.Batteriet i Trafic E-Tech electric er på 52 kWh, hvilket giver en rækkevidde på 297 km (WLTP) Batterierne er omfattet af otte års garanti eller 160.000 kilometer. Motoren i den elektriske Trafic er på 122 hk og har et moment på 245 Nm. Man kan også aktivere Eco-mode, hvilket begrænser topfarten til 90 km/t, og dermed øger rækkevidde til 322 kilometer.Rækkevidden er optimeret, da det konventionelle hydrauliske bremsesystem inkluderer et regenerativt system, der maksimerer rækkevidden ved at opsamle energi under nedbremsning.Renault Trafic E-TECH electric kommer til Danmark i begyndelsen af næste år med en standard 22 kW AC lader, mens 50 kW DC-ladning bliver muligt senere i 2024.I Danmark vil Renault markedsfører den elektriske Trafik i tre versioner. L1H1 (5,8 kubikmeter), L2H1 (6,7 kubikmeter) og L2H2 (8,9 kubikmeter)Renault Trafic E-TECH electric er bygget på fabrikken i Sandouville i Frankrig, hvor produktionen af modellen begyndte tilbage i 2014. I alt ruller der 600 Renault Trafic ud af fabrikken hver dag - eller hvad der svarer til, at en ny Renault Trafic forlader samlebåndet hver 80. sekund.På fabrikken arbejder der knap 1.700 mennesker, der også producerer Nissan Primastar og biler for Renault Trucks (Trafic red edition).





