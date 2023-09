Irske myndigheder finder den hidtil største sending kokain på fragtskib

Onsdag 27. september 2023 kl: 17:20

Af: Redaktionen Mandskab fra den irske flåde entrede skibet fra en helikopter. Da de havde sikret sig skibet, blev yderligere mandskab sejlet ud til skibet, der efterfølgende blev eskorteret til havnen i Cork.Indsatsen mod skibet og kokainsmuglerne var ledet i et samarbejde mellem myndigheder i syv EU-lande - Frankrig, Irland, Italien, Spanien og Holland - og Storbritannien.Under aktionen blev tre mænd på henholdsvis 60 år, 50 år og 31 år anholdt og sigtet for organiseret kriminalitet.Ifølge The Irish Times er yderligere to blevet anholdt i forbindelse med forsøget på at smugle de 2,2 ton kokain ind i Irland. De to mænd var fredag aften sejlet ud i en fiskertrawler, som de havde købt tidligere på dagen. De sejlede dog på en sandbanke søndag aften og blev anholdt i de tidlige morgentimer mandag. Myndighederne har en formodning om, at fisketrawleren skulle bruges til at fragte kokainen i land fra fragtskibet »Matthew«.Myndighederne i de syv EU-lande og Storbritannien var på forhånd vidende om, at fragtskibet, der kom fra Guyana i Sydamerika, havde kokain ombord.The Irish Times skriver onsdag, at ejerne af fragtskibet »Matthew« i dag hedder Matthew Maritime Inc. der har hjemme på Marshall-øerne i Stillehavet. The Irish Times skriver videre, at skibet, der er en bulkcarrier bygget i 2001, har skiftet navn og flere gange inden for de seneste år.Ifølge The Irish Times blev skibet, der tidligere kendt under navnet »Sea Beauty« og »Peregrine«, i januar 2020 til »Akson Sara« for senere at blive til »Honmon«, der 10. august i år var registreret i Kina. Omkring en måned senere blev skibet til Panama-registrerede »Matthew«, som nu er tilbageholdt i havnen i Cork i Irland.