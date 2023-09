Lastbilleverandør vil gøre en elektrisk forskel

Onsdag 13. september 2023 kl: 14:02

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det nystiftede selskab Hessel Power er et joint venture mellem familievirksomheden Ejner Hessel A/S og grundlæggerne af TakeCHARGE ApS, Thomas Rybak og Christian Uttrup. Dermed er det en gruppe af erfarne aktører inden for bilbranchen og el-infrastruktur i Danmark, der står bag det nye selskab.- Vi vil gøre en forskel for vores kunder. At have øje for kundens behov er Ejner Hessel-DNA. Så når vores kunder skal konvertere til el-bil, el-varebil og el-lastbil, så er ladeløsninger og energioptimering en integreret del af løsningen, siger Benjamin Mahr, der er administrerende direktør hos Ejner Hessel A/S.Han peger på, at specielt erhvervssegmentet savner gode løsninger.- Dem vil vi skabe i Hessel Power. Vi er overbeviste om, at elektrificeringen af vare- og lastbiler for alvor kommer i gang nu, hvilket både er en driver i forhold til at øge bestanden af elektriske køretøjer på de danske veje, men også er et vigtigt bidrag til at reducere CO2-udledningen, når vi får flere erhvervskøretøjer på el-drift. Vi tror på, at vi med vores størrelse, kompetencer og kundegrundlag kan være med til at gøre en forskel, siger Benjamin Mahr videre.Hos grundlæggerne af TakeCHARGE ApS ser man også frem til det fremtidige samarbejde.- Thomas Rybak og jeg har over de sidste par år haft et tæt samarbejde med Ejner Hessel omkring udvikling af ladeløsninger til deres elektriske varebiler på virksomheden, hos medarbejderen og i det offentlige rum. Med etableringen af Hessel Power tager vi et stort skridt videre på denne fælles rejse for ligeledes at fremme den grønne omstilling i den tunge transport og hjælpe virksomheder til optimal udnyttelse og udvinding af deres energiressourcer, siger Christian Uttrup, der er medstifter af Hessel Power ApS og administrerende direktør i TakeCHARGE ApS.- Det er en milepæl, når en idé på notesblokken nu bliver til en fælles virksomhed, med en af de stærkeste spillere i autobranchen. Vi er naturligvis beærede over at få denne mulighed, og vi glæder os til at komme i gang med de første projekter og dermed gøre omstillingen til grøn transport lettere, fortsætter han.Hessel Power skal sikre de omkringliggende faktorer, såsom ladeinfrastruktur til erhvervskunder, rådgivning vedrørende opladning hos kunder, rådgivning om el-produktion og ESG-rapportering samt sikre, at elnettet udnyttes effektivt. Det spås, at omstillingen til el vil gå hurtigt i de næste tre til fem år, og hos Ejner Hessel A/S forventer man, at ikke kun personbilerne vil fortsætte deres ekspansive elektrificering, men også at flere vare- og lastbiler overgår til el-drift. Det stiller store krav til opladningen hos erhvervskunderne, men også i områder, hvor erhvervskunder ikke selv er repræsenteret.Benjamin Mahr peger på, at man hos Ejner Hessel A/S og i det nye selskab vil trykke på knappen med det samme.- Ejner Hessel har i dag 27 lokationer, hvor der også nu bliver set på hurtigladere, så vores kunder kan købe strøm af os. De tre første lokationer er allerede igangsat, hvor der bliver mulighed for at oplade person-, vare- og lastbiler døgnet rundt. Samtidig har vi sat en masse kompetencer sammen i det nye selskab, og på denne måde tror vi, at vi får nogle muligheder sat i spil, som forenes bedst i Hessel Power, siger han.Hos Hessel Power ApS er ambitionen over de kommende år at gøre det enkelt og bekvemt at eje og bruge eldrevne køretøjer.