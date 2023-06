Trafikstyrelsen giver digitalt signalsystem grønt lys i Vestjylland

Mandag 19. juni 2023 kl: 09:47

Af: Redaktionen De seneste uger har været præget af sporarbejde og togbusser for passagerer i det vestjyske, fordi Banedanmark har arbejdet på at få udskiftet en række overkørselsanlæg på jernbanestrækningerne Esbjerg-Skjern, Skjern-Holstebro og Skjern-Herning, så de nu også er opgraderet til det nye signalsystem. Nu er sporarbejdet afsluttet og togene kan køre helt digitalt.Derfor har Trafikstyrelsen godkendt, at det nye European Rail Traffic Management System (ERTMS) kan blive taget i brug langs jernbanestrækningerne, hvor det kun er selve stationsområdet ved Esbjerg, der mangler.- Vi har godkendt, at Banedanmarks nye digitale signalsystem lever op til alle de sikkerhedsmæssige krav, der er for at kunne blive taget i brug langs de tre jernbanestrækninger. Digitaliseringen er en betydelig opgradering til de vestjyske jernbaner, der nu får en helt digital trafikstyring, hvor man for eksempel på sikker vis kan styre flere tog end i dag på samme strækning og dermed udnytte kapaciteten på sporene mere optimalt, siger kontorchef i Trafikstyrelsen, Laura Meyer Harrison.Frem mod 2030 er det planen, at Banedanmark skal skifte alle analoge signaler langs hele det statslige jernbanenet ud med nye, digitale signalsystemer.