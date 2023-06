El-busser giver renere luft i Aalborg syv år før målet

TRAFIKSELSKAB:

Torsdag 8. juni 2023 kl: 11:49

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Elbusser er en kæmpe gevinst for luftkvaliteten og for miljøet generelt i Aalborg. CO2-udledningen fra bybusser går i nul, når samtlige 121 el-busser, heraf 14 Plusbusser, er fuldt implementeret i løbet af efteråret 2023. Dermed sparer vi over 7.000 tons CO2 om året, hvilket svarer til langt over 600 danskeres gennemsnitlige CO2-udledning om året, siger Ole Schleemann, der er underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab, og uddyber:- Det er blandt andet resultatet af et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af region, kommune, entreprenører og trafikselskab, der har ført til, at vi hele syv år før tid faktisk får en emissionsfri bybusdrift i Aalborg.Der er flere miljøfordele ved overgangen til eldrevne bybusser og ikke mindst den kommende Plusbus, som kan fragte omtrent dobbelt så mange passagerer som en almindelig bybus.- I de knap 25 meter lange Plusbusser er der plads til over 150 passagerer, men strømforbruget fordobles ikke i forhold til en almindelig bybus med plads til omkring 80 passagerer. Det gennemsnitlige ressourceforbrug pr. passager er dermed mindre ved Plusbus, siger han.Foruden en renere luft i Aalborg medfører skiftet til elbusser også mindre støj i byens gader.- Elbusser er mere støjsvage end dieseldrevne busser og forbrændingsmotorer generelt. Det er veldokumenteret, at støjforurening kan give sundhedsproblemer, og det er derfor endnu et positivt skridt for miljøet i Aalborg, at elbusserne larmer mindre. Når flere passagerer kan transporteres i samme bus, medfører det forhåbentlig også, at der kommer færre personbiler på vejene og dermed mindre støj, siger Jan Øhlenschlæger, der er funktionschef hos Aalborg Kommune.Plusbus kommer til at erstatte Buslinje 2, der i dag kører fra Væddeløbsbanen i Aalborgs Vestby til AAU Busterminal i den østlige del af Aalborg. Linien er blandt de allermest benyttede bybusser i Aalborg og den travleste linie i myldretiden, og det er også grunden til, at den erstattes med Plusbus, som på sigt får endestation ved Nyt Aalborg Universitetshospital.- Der er brug for ekstra kapacitet på Linje 2 allerede nu, og behovet stiger kun yderligere, når det nye supersygehus i Aalborg Øst åbner. Derfor giver det rigtig god mening at skalere kapaciteten op nu, siger Jan Øhlenschlæger.Bybusserne i Aalborg er siden sommeren 2022 gradvist blevet udskiftet med el-busser. El-busserne vil planen være fuldt indkørt i efteråret, når Plusbussen sættes i drift 23. september.