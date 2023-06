Vognmænd vil have nye EU-regler for transport af dyr

Lydhørhed i EU-Kommissionen

Af: Redaktionen Det dominerende tema i debatten var de nuværende regler for transport af dyr, som siger, at det er chaufførens ansvar at vurdere, om et dyr er egnet til transport, når det skal afhentes. Men reglerne er efter flere organisationers opfattelse urimelige, og derfor er det en hovedprioritet at få ændret, når lovgivningen skal revideres til efteråret.- En chauffør har ingen chance for på ganske få sekunder at evaluere hvert enkelt enkelt dyrs transportegnethed, når han henter dem. Det er et ansvar, der skal ligge hos landmanden, der kender dyrene. Derfor er der et stort behov for, at vi får ændret i lovgivningen, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i ITD, og tilføjer:- Og vi sender et stærkt signal, når vi står sammen med landbruget i denne sag. Det håber jeg også gør indtryk hos EU-Kommissionen.Ifølge Asger Christensen, der er medlem af EU-Parlamentet valgt for Vestre og en af værterne ved onsdagens debatmøde, er der stor lydhørhed i EU-kommissionen over for branchens ønsker til de kommende regler for dyretransporter.- Jeg er meget enig i, at de her regler skal ændres, så chaufføren ikke står med et helt urimeligt ansvar, når et dyr skal hentes, og jeg oplever også, at Kommissionen lytter til argumenterne. For det har stor betydning, når branchen selv møder op og fremlægger deres ønsker, som de gjorde i dag, siger Asger Christensen, der også kom med et indlæg ved debatmødet.Efter planen vil EU-Kommissionen præsentere sit bud på lovændringerne i slutningen af oktober. Derfor er det ifølge ITD og de øvrige organisationer, Landbrug & Fødevarer og vognmandsorganisationen DTL, vigtigt, at der allerede nu kommer fokus på de emner, der fylder mest.- Den kommende EU-lovgivning på dette område er ekstrem vigtig for de af vores medlemmer, der kører dyretransporter. Derfor skal der arbejdes benhård på at få de rigtige formuleringer ind i Kommissionens udkast inden forslaget fremsættes, siger Stefan K. Schou og fortsætter:- Både embedsmændene i EU-Kommissionen og politikerne i EU-Parlamentet skal kende vores virkelighed.





Debatmødet i Bruxelles var arrangeret af ITD sammen med Landbrug & Fødevarer, DTL og den irske erhvervsorganisation, ICOS. Den danske EU-parlamentariker Asger Christensen (V) og hans irske kollega Billy Kelleher fra partiet Fianna Fáil, der begge er medlem af den liberale Renew-gruppe i EU-Parlamentet, var værter.









