Havnejubilæum og lav kurs trækker folk over Kattegat

Torsdag 8. juni 2023 kl: 09:38

Tre måneders lang jubilæumsfest

Af: Redaktionen - Lige nu mærker vi, at der er mange ting, der trækker danskerne over Kattegat til Sverige. Den svenske kronekurs er stadig historisk lav, og det gør Sverige til en destination, hvor man som gæst får meget for pengene. Samtidig er Göteborg fyldt med musik, dans og spændende arrangementer sommeren over, hvor man kan være med til at fejre byens 400-års jubilæum, siger Ulf Staff, der er Travel Commercial Manager hos Stena Line.Göteborg fyldte officielt 400 år fredag 4. juni 2021, men på grund af corona-pandemien blev fejringen udskudt med to år. Jubilæet markeres med flere byudviklingsprojekter, blandt andet har byen åbnet en 21 kilometer lang kunstvandring, hvor man kan opleve kunst på mure og andre steder i bybilledet, og torsdag 2. juni i år åbnede byens nye Jubilæumspark og havnebadet Frihamnen.







Over sommeren kan man opleve kunstudstillinger, koncerter og danseopvisninger, eller man kan deltage i historiske byvandringer, indvielsesceremonier og fester. Jubilæumsfejringen varer frem til lørdag 2. september.





Stena Line har normalt mellem tre og fem daglige afgange fra Frederikshavn til Göteborg, men indsætter ekstra afgange i højsæsonen over sommeren, hvor færgerederiet har op til syv daglige afgange på ruten mod Sverige.





