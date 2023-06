Nye kontor- og lagerfaciliteter ligger over 14.000 kilometer fra hovedsædet

Onsdag 7. juni 2023 kl: 13:40

Af: Redaktionen

Blue Water vil med udvidelse i Papua Ny Guinea vise sit engagementet i at servicere kunder samt vækst og udvikling i regionen. Med ekspertise indenfor kapitalkrævende industrier som minedrift, infrastruktur, vind, solenergi samt olie og gas er Blue Water velpositioneret til at forsyne Papua Ny Guinea med løsninger, der kan udvikle disse områder i Australien, hvor Blue Water åbnede sin projektdivision i 2021.









Blue Water vil servicere eksisterende, globale kunder i Papua Ny Guinea med fuldt ud operationel oplagring i Port Moseby for at tilbyde pålidelige logistikløsninger.









- Vi er glade for at bringe en Blue Water-løsning til Papua Ny Guinea for at forsyne vores eksisterende kunder fra hele verden med en pålidelig logistikpartner i regionen, siger Steven Lofaro, der er Blue Water's regionale direktør i Oceanien.









De nye kontor- og lagerfaciliteter ligger ved Lae Tidal Basin tæt på de store transportruter og logistikhubs. Blue Water har ansat et erfarent og professionelt team på stedet og er dermed klar til at tilbyde kunderne en bred vifte af logistikløsninger - herunder spedition, toldgodkendelse og oplagring.





