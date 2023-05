Godt hver tiende bilist har kørt over for rødt lys

Mandag 22. maj 2023 kl: 11:37

Så mange cykler over for rødt

Godt hver 10. bilist har bevist kørt over for rødt lys

Fakta fra de to undersøgelser:



Hvor ofte cykler du lige over for rødt lys, når du cykler, og der er andre trafikanter? (herunder procenttal dem der siger, at det gør de enten meget ofte, ofte eller en gang imellem):

Gennemsnit for alle voksne cyklister: 8 procent

Mænd: 12 procent.

Kvinder: 6 procent.

18-35-årige: 19 procent

Hovedstaden: 12 procent

Sjælland: 8 procent

Syddanmark: 8 procent

Midtjylland: 8 procent

Nordjylland: 6 procent 41 procent af cyklisterne svarer desuden, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem cykler til højre for rødt lys, når de cykler, og der er andre trafikanter.



(Kilde: Undersøgelse blandt 3.266 voksne cyklister i 2022 gennemført af Rådet for Sikker Trafik og Kantar Gallup).





Så mange bilister har kørt over for rødt lys



Hvor ofte cykler du lige over for rødt lys, når du cykler, og der er andre trafikanter? (herunder procenttal dem der siger, at det gør de enten meget ofte, ofte eller en gang imellem):41 procent af cyklisterne svarer desuden, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem cykler til højre for rødt lys, når de cykler, og der er andre trafikanter.Så mange bilister har kørt over for rødt lys



Gennemsnit: 11 procent

København: 17 procent

Københavns Vestegn: 17 procent

Nordsjælland: 12 procent

Midt- og Vestsjælland: 9 procent

Sydsjælland og Lolland-Falster: 7 procent

Fyn: 9 procent

Midt- og Vestjylland: 8 procent

Sydøstjylland: 11 procent

Syd- og Sønderjylland: 10 procent

Nordjylland: 8 procent

Østjylland: 10 procent (Kilde: repræsentativ undersøgelse blandt 5.070 bilister i 2022 gennemført af Rådet for Sikker Trafik og analyseinstituttet Wilke).



Har du inden for det seneste år bevidst køre lige over for rødt lys eller til højre for rødt lys? (med rødt menes, at du kørte ud i krydset, selvom der var rødt lys):

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Indsatsen er velbegrundet, da to undersøgelser, som Rådet for Sikker Trafik gennemførte i 2022, viste, at 11 procent af bilisterne har kørt over for rødt lys, mens 8 procent af cyklisterne har kørt over for rødt lys. 41 procent af cyklisterne svarer desuden, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem cykler til højre for rødt lys, når de cykler, og der er andre trafikanter.- Undersøgelserne viser, at der er brug for en indsats på området, og derfor er det meget positivt, at politiet sætter ind med kontroller. For trafikken er et stort fællesskab, hvor vi skal kunne regne med hinanden og være sikre på, at andre stopper, når de har rødt lys, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.Undersøgelserne, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført blandt både cyklister og bilister i 2022, giver et indblik i problemets omfang.Blandt de 3.266 voksne cyklister, der blev interviewet, svarer 8 procent af dem, at de cykler over for rødt lys meget ofte, ofte eller en gang imellem. Og når man spørger cyklister, om de kører til højre for rødt lys, så svarer 41 procent, at det gør de meget ofte, ofte eller en gang imellem.Når man dykker ned i tallene, kan man se, at det er værst blandt de cyklende mænd og blandt de 18-35-årige cyklister. Og ser man på regionerne, så er problemet værst i Region Hovedstaden, hvor 12 procent af cyklisterne siger, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem cykler lige over for rødt lys.Blandt bilisterne viser en anden undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført blandt 5.070 bilister, at 11 procent af dem inden for det seneste år bevidst har kørt lige over for eller til højre for rødt lys mindst én gang.Undersøgelsen viser, at problemet forekommer i hele landet, men er størst i København og på Københavns Vestegn.- Det siger sig selv, at der er en stor risiko ved at køre over for rødt lys, da andre ikke forventer det. Desuden er det et ualmindeligt dårligt signal, som man sender til andre i trafikken, når man ikke respekterer det røde lys. På den måde er man også en dårlig rollemodel for de børn og unge, der færdes i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller.Så ofte kører cyklister over for rødt lys