Fyn får nyt truck-anlæg - og Esbjerg nyt AdBlue-anlæg

Onsdag 10. maj 2023 kl: 13:51

Af: Redaktionen Truckanlægget, der ligger ud til Gamle Hovedvej i Aarup, åbner officielt torsdag, og her inviterer Circle K kunder og naboer forbi til indvielse af det nyåbnede anlæg.Det nye truckanlæg skal ses som en udvidelse af netværket af tankstationer og give nye og bedre tankningsmuligheder for virksomheder og chauffører på Fyn. Anlægget er placeret tæt på den Motorvej E20 mellem Middelfart og Odense. På anlægget i Aarup kan der tankes både miles diesel og AdBlue.- Med en god strategisk placering mellem de fynske byer Odense og Middelfart samt den nærliggende motorvejsafkørsel Aarup, kan dette give en tidsbesparende gevinst, da man fra anlægget både kan tanke brændstof og AdBlue, siger Peter Pedersen fra Vognmand Poul Pedersen Ejby ApS i forbindelse med åbningen af det nye anlæg.Den nye AdBlue anlæg er placeret på INGO-stationen i Ådalsparken i Esbjerg. Ligesom anlægget i Aarup skal det nyrenoverede AdBlue-anlæg være med til at gøre logistikken bedre for at chauffører i Esbjerg og omegn, da de nu vil have muligheden for både at kunne tanke brændstof og AdBlue på anlægget.Jimmy V Hansen fra De Blå Busser i Esbjerg byder det nyrenoverede anlæg velkommen.- At have både brændstof og AdBlue på samme lokationen ved en strækning ind og ud af Esbjerg, vil for mange chauffører medføre en stor tidsbesparelse, siger han.