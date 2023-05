Lufthavn i Midtjylland satte ny april-rekord

Tirsdag 2. maj 2023 kl: 10:06

Lyspunkter på luftfragten i Billund Lufthavn



Af: Redaktionen I april, der i Billund Lufthavn er den første måned med årets sommerfartplanen, gik 345.396 passagerer igennem terminalen, hvilket svarer til en vækst på 8,6 procent sammenlignet med april sidste år.I april åbnede Austrian Airlines sin direkte rute til Wien, som betyder, at Lufthansa Group nu giver adgang til alle sine fem netværkslufthavne fra Billund Lufthavn - Frankfurt, München, Zürich, Bruxelles og Wien, hvor både Austrian Airlines og Brussels Airlines er kommet godt fra start. Det samme gælder for ruten til Kangerlussuaq med Air Greenland, som fløj sin første tur nordpå 26. marts.Ryanair åbnede 27. marts ruter til Berlin og Alghero, mens selskabet åbner en rute til Valencia 5. maj. Rejseselskabet Spies har også annonceret, at de fra 25. juni flyver til Lesbos fra Billund Lufthavn.På luftfragtssiden blev der fragtet 5.727 tons via Billund Lufthavn. Det svarer til en nedgang på 17,8 procent sammenlignet med sidste år. Fragtmarkedet oplever i øjeblikket nedgang, men i Billund Lufthavn vælger at holde fast fokus på lyspunkterne.- Sidste år havde vi nogle store specialforsendelser i lufthavnen, og når markedet generelt oplever nedgang, så giver nedgangen i Billund Lufthavn fin mening. Men vi ser lyst på de aktiviteter, vi har. Maersk Air Cargo er trods tallene kommet rigtig godt i gang og fører nye kunder og nyt gods til lufthavnen, som vi ikke har haft før, siger Jan Hessellund, der er direktør i Billund Lufthavn.