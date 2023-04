Ruteudviklingsafdelingen i Aarhus Airport vokser.

Fredag 28. april 2023 kl: 11:28

Rune Hansen har byttet Genève ud med Aarhus som Route Development Manager i Aarhus Airport. (Foto: Aarhus Airport)

Af: Jesper Christensen Rune Hansen skal bidrage til at opdyrke og gro samarbejdet med eksisterende og nye flyselskaber for at udbygge antallet af ruter og destinationer fra AAR.Rune Hansen kommer direkte fra luftfartsorganisationen IATA - International Air Transport Association i Genève. Her har han de seneste seks år blandt andet arbejdet som Manager for Sustainability & Environment, hvor han har samarbejdet med IATA's medlemsskare bestående af 300 luftfartsselskaber omkring den aktuelle bæredygtighedsagenda.Rune Hansen besidder en omfattende viden om luftfartsselskabers forretningsmodeller, flyflåder og rutenetværk, ligesom han bringer et solidt netværk og stærke relationer til flyselskaber og rejseselskaber med ind i ruteudviklingsteamet.Rune Hansen har en kandidatgrad i Tourism fra Aalborg University og vil indgå som en central del af lufthavnens fortsatte forretningsudvikling - ikke mindst op imod 2024, hvor Aarhus Airport og Aarhus by er vært for Routes Europe, der er verdens næststørste luftfartskonference.