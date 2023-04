Førerhus med indbygget sauna kan reducere stress og forbedre chaufførens velvære

NORSK LASTBILFORHANDLER PÅ FØRSTE DAG I APRIL:

Lørdag 1. april 2023 kl: 11:39

Af: Redaktionen (Illustration: Norsk Scania)I får den på norsk:Scanias nye Sauna-serie kan redusere stress og forbedre sjåførens velværeScania lanserer Sauna-serien, et førerhus med fokus på sjåføren Scanias anerkjente Fiktiva-avdeling har brukt mange år på å kartlegge lastebilsjåførenes velvære og mener bruk av badstue er løsningenBli en av de første som registrerer seg for å få en gratis luksuriøs Scania-badematteOg, ja, linket fører til en side hos Scania i Norge.Scania har lansert sitt første førerhus i Sauna-serien, som er spesialutviklet for å hjelpe sjåfører med å redusere stress og forbedre velvære på veien.Kun tilgjengelig i Scanias S-serie, kan også kombineres med det forlengede CS23-førerhuset, inkluderer Sauna-serien en badstue i førerhusstørrelse som er perfekt for å slappe av og stresse ned etter en lang dag på veien.Forskning utført av Scanias anerkjente Fiktiva-avdeling viste at hvis en sjåfør brukte badstuen i 45 minutter om dagen, ville de svette problemene sine bort.Vera Havinnuon, leder for Påhittad Technology i Scania AF, sier:"Vi har økt fokuset på å forbedre sjåførenes velvære. Noen tilbringer mesteparten av uken i førerhuset, så vi har gitt dem noe hjemmekoselig for å forbedre tiden deres på veien.”“Etter år med forskning og utvikling var dette det mest logiske svaret. Sauna- serien er enkel å bruke, fungerer perfekt under alle forhold, enkelt vedlikehold, og best av alt, har en rekke helsemessige fordeler.”Forskning og testing viste at sjåfører som brukte badstuen var mer produktive enn sine kolleger, noen sjåfører hevdet at de kunne kjøre i ytterligere 4,5 timer om dagen.Hver lastebil i Sauna-serien er utstyrt med infrarød varmer, utviklet for å bruke minimalt med energi til oppvarming og krever ikke avtrekksvifter for å fjerne damp. Det betyr at du kan nyte badstuen mens du ser på TV, leser en bok, gjør administrerende arbeid eller tar en lur.For å gjøre Sauna-serien komplett har Scania produsert et sett med tilbehør for å gi førerhuset et gjennomført utseende. Et luksuriøst, håndlaget sett med håndklær, og matchende badematte, som er designet for å absorbere så mye fuktighet som mulig.De første 250 personene som melder sin interesse for Scania Sauna-serien får en luksuriøs badematte gratis. Den selges vanligvis til 29.549 kr.





Her på redaktionen formoder vil, at Scania i Norge vil få en del besøg på sin web-side i dag, lørdag 1. april.









Den norske nyhed fik os til at smile, så vi måtte dele smilet med andre.





Med ønsker om en god 1. april, en god weekend og en god påske.









