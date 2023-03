Tysk transportkoncern samler de nordiske markeder

Onsdag 22. marts 2023 kl: 11:07

Af: Redaktionen DB Schenker, der er en af verdens store transport- og logistik-virksomheder, oplyser, at den nye organisationsstruktur træder i kraft 1. april.Strukturændringen skal ruste selskabet til fremtiden, hvor mange multinationale selskaber ser de nordiske lande som et integreret marked.DB Schenker's Cluster Nordics direktør, Petteri Nurmi, der er fra Finland, begyndte sin karriere hos DB Schenker for omkring 25 år siden. Han har siden 2018 været administrerende direktør for DB Schenker i Finland. Cluster-ledelsen er rekrutteret udelukkende med erfarne ledere fra DB Schenkers egne rækker og vil rapportere direkte til Petteri Nurmi.- Med den nye struktur i nord styrker vi DB Schenkers position på det europæiske og globale markedet, og vil strømliner vore processer for at imødekomme kundernes forventninger bedre, siger Helmut Schweighofer, der er administrerende direktør i Region Europe hos DB Schenker.- Dermed er vi afhængige af et velprøvet og svært erfarent team, som vil levere top-ydelser til vore kunder under ledelse af Petteri Nurmi, siger Helmut Schweighofer videre.Han takker samtidigt Knut Eriksmoen, der ind til 31. marts er administrerende direktør i DB Schenker Cluster Norway, for hans bidrag til virksomheden i de 18 år, han har været hos DB Schenker.Knut Eriksmoen har besluttet at forlade DB Schenker med udgangen af marts.DB Schenker Cluster Nordics kombinerer de lokale selskaber i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, vil beskæftige over 6.000 mennesker og få en omsætning på knap 3 milliarder euro.