Station i Vestjylland skal være mere tryg og indbydende

Fredag 17. marts 2023 kl: 19:07

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med godkendelsen får DSB mulighed for at sætte gang en modernisering og totalrenovering af stationen, så bygningen bliver mere indbydende og giver passagererne bedre servicetilbud.Ringkøbing Station har i nogle år trængt til renovering, og med pengene fra puljen får DSB mulighed for at gennemføre arbejdet.Der er afsat op til 20 millioner kroner til projektet alt efter omfang og behov. Det skal en projektering henover de kommende måneder afklare. Stationsbygningen i Ringkøbing er fredet, og derfor skal DSB gennemføre projektet i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som ligeledes skal godkende projektet.Pengene kommer fra puljen til mere trygge og attraktive stationer, der blev afsat i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. Der er i alt 350 millioner kroner i puljen, der udmøntes årligt indtil, at pengene er opbrugt.Det er DSB, der indstiller projekter til puljen, som godkendes af forligskredsen bag Infrastruktur 2035.