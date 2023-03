Bornholmsk havn holder Åben Havn

Torsdag 16. marts 2023 kl: 10:53

Af: Redaktionen I de sidste par år er havnen i Rønne blevet udbygget og fremtidssikret, så den kan fremstå som en moderne og tidssvarende havn. Mange naboer og lokale bornholmere har de seneste år været vidne til, at havnen er vokset støt og har ændret sig. Øgede krav til sikkerhed har derimod også medført, at havnen er mindre tilgængelig end tidligere.Et nyt projektareal, som stod klar ved årsskiftet, kan også opleves ved Åben Havn-aktiviteten. Arealet bliver normalt brugt til opbevaring af vindmølledele, og en del af det nye areal bliver i øjeblikket brugt til udskibning af Vestas-vindmøller til det tyske vindmølleprojekt, Arcardis Ost1, som er under opførelse ved Rügen.- Vi ønsker at have en god relation og dialog med vores naboer og det omkringliggende samfund. Vi ved godt, at havnen nu om dage er mere lukket end tidligere, så et vigtigt tiltag for os handler om engang imellem at åbne havnen for bornholmerne. Vi håber derfor på at se så mange som muligt på havnen, hvor en række af vores medarbejdere vil fortælle mere om, hvad det vil sige at være en del af Rønne Havn, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er administrerende direktør i Rønne Havn A/S.På Åben Havn vil besøgende lørdag 15. april kunne møde en række af havnens medarbejdere, som er klar til at tage imod spørgsmål fra nysgerrige børn og voksne.Havnen vil i løbet af dagen byde på kaffe og lokal most.Åben Havn på havnen i Rønne foregår lørdag 15. april fra klokken 10.00 til klokken 14.00 i Sydhavnen. Der er indgang og parkering for enden af Sydhavnsvej. Medarbejdere og skiltning vil vise vej.Havnen anbefaler, at besøgende tager praktisk fodtøj på.