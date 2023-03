Grønlandsrute til København flyver på mere biobrændstof

Torsdag 16. marts 2023 kl: 10:48

Første forsyning til Københavns Lufthavn

Om DCC & Shell Aviation Denmark:

Af: Redaktionen Jakob Nitter Sørensen (tv), administrerende direktør i Air Greenland, sammen med Ulrik V. Brendstrup, administrerende direktør i DCC & Shell Aviation Denmark.- Siden 2019 har Air Greenlands bestyrelse arbejdet strategisk med at få moderniseret flåden med mere bæredygtige fly og helikoptere. Vi ønsker at understøtte målet om, at Grønland bliver en bæredygtig destination ved at reducere brændstofforbruget og dermed vores CO2-udledningen. Ønsket om at bidrage til den grønne omstilling indenfor luftfarten er dybt forankret i Air Greenlands kultur, og bæredygtighed har derfor været et tungtvejende element i forbindelse med udskiftningen af vores atlantfly til en A330neo, siger Bodil Marie Damgaard, der er bestyrelsesforkvinde i Air Greenland.Fra og med torsdag sker flyvninger på ruten mellem Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord og Københavns Lufthavn på det mere bæredygtige flybrændstof, Sustainable Aviation Fuel (SAF). SAF er lavet 100 procent på bioaffald, herunder brugt madolie, og aftalen er indgået mellem Air Greenland og DCC & Shell Aviation Denmark. På årsbasis vil fem procent af forbruget på flyvningerne være dækket af SAF.- Med vores nye atlantfly reducerer vi brændstofforbrug og samtidig forpligter vi os til at benytte fem procent SAF på alle afgange på ruten til København. Det vil mindske vores CO2-udslip endnu mere. Jeg er stolt over, at Air Greenland med denne aftale kan være blandt de førende flyselskaber indenfor grøn omstilling i Europa, siger Jacob Nitter Sørensen, der er administrerende direktør i Air Greenland.Aftalen betyder, at ruten til og fra København vil flyve på SAF-flybrændstof i et omfang, der ikke er set tidligere hverken i Danmark eller Europa. Dermed tager Air Greenland på eget initiativ et stort spring ind i en fremtid, hvor luftfarten inden for få år vil skulle leve op til regler for brug af SAF.- I lyset af, at EU har en 2025-ambition om, at flyselskaber i Europa skal flyve på mindst to procent SAF, er det et virkelig stort skridt, vi nu tager sammen med Air Greenland. Reelt er det her et bemærkelsesværdigt initiativ - også i et internationalt perspektiv. Det er uden sammenligning den største aftale om forsyninger af SAF, som vi nogensinde har indgået, siger Ulrik V. Brendstrup, der er administrerende direktør i DCC & Shell Aviation Danmark.Med aftalen mellem Air Greenland og DCC & Shell Aviation Denmark kommer der nu for første gang leverance af SAF til Danmarks største lufthavn. Her vil forsyningerne af SAF til Air Greenland indgå i den samlede infrastruktur. På den måde åbner aftalen også et nyt kapitel for Københavns Lufthavn.- Der er ingen tvivl om, at brugen af mere bæredygtige flybrændstoffer er helt afgørende for at accelerere luftfartens grønne omstilling, og i Københavns Lufthavn arbejder vi aktivt for at fremme udviklingen og brugen af dem. Derfor er vi meget glade for, at DCC & Shell Aviation nu introducerer SAF i Københavns Lufthavn, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S.- Mens vi venter på de rigtige rammevilkår til at sikre, at udviklingen og skaleringen af de nye PtX-brændstoffer tager rigtig fart, er de biobaserede brændstoffer et godt sted at starte, og jeg håber, at Air Greenlands forbilledlige initiativ vil inspirere andre selskaber, der opererer i lufthavnen. For mig er det også et tegn på, at branchen selv er parat til at gå forrest i omstillingen, siger han videre.DCC & Shell Aviation Denmark står i forvejen for brændstofforsyning til de danske lufthavne, og ifølge Sune Petersen, Head of Sustainability & Strategy, er der en voksende interesse for SAF.- Luftfarten har stor bevågenhed i energiomstillingen. Lige nu spiller SAF produceret på bioaffald en vigtig rolle i skiftet væk fra fossilt flybrændstof. Og i lighed med luftfartens øvrige aktører, ser vi SAF lavet på bioaffald som et godt overgangsbrændstof på vejen mod en fremtid, hvor vi flyver på PtX-produceret SAF, siger han.DCC & Shell Aviation Denmark er joint venture mellem DCC Holding Danmark og Shell's globale forretning for brændstof til luftfarten. Virksomheden står for al logistik og forsyning af flybrændstof fra Shell til ni danske lufthavne, og er den største, uafhængige brændstofleverandør og -rådgiver til luftfarten i Danmark.

Om Air Greenland:

Air Greenland er ejet af Grønlands Selvstyre og flyver til i alt 62 destinationer internt i Grønland og opererer atlantruten mellem Grønland og Danmark og en rute mellem Grønland og Island. Air Greenland opererer på en af Europas mest komplicerede driftstilladelser og har en flyflåde som opfylder behovet for passagertransport, mineralefterforskning, heli-skiing, sightseeing, videnskabelige ekspeditioner, eftersøgnings- og redningsaktioner og vedligeholdelse af kritisk infrastruktur.









