EU's kørekortforslag vil hjælpe på chaufførmanglen - på godsområdet

VEJTRANSPORTORGANISATION:

Fredag 10. marts 2023 kl: 15:07

Minimumsalder

Tredjelands-chauffører



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen EU-Kommissionens forslag til revision af EU's kørekortdirektiv har ifølge IRU mange lovende aspekter, der kan imødegå manglen på lastbilchauffører, men EU-Kommissionen kommer til kort, når det gælder persontransport.IRU fremlagde sidste år en rapport om chaufførmangel, der viste, at der mangler omkring 600.000 chauffører i Europa. I rapporten forudsagde IRU, at manglen i 2026 ville nå op på næsten 2 millioner i 2026, hvis udviklingen fortsatte uændret.Den forventede stigning skyldes, at gennemsnitsalderen for chauffører er stigende, og at der er for få unge chauffører. Ifølge IRU er 6 procent af erhvervschaufførerne i EU 25 år.IRU peger på, at EU-Kommissionens revision af EU's kørekortdirektiv giver mulighed for at fjerne en af de største barrierer for, at unge mennesker kommer ind i erhvervet - Gabet mellem den alder, hvor de afslutter skolen, og den alder, hvor de får lov til at blive erhvervschauffører. Forslaget sætter en alder på 18 år for at kunne tage kørekort.IRU peger på, at forslaget også har potentialet til at lette tredjelandschaufførers adgang til EU-markedet og udvide EU's chaufførpulje.Dagens forslag præciserede uden tvivl, at den mindste kørealder for lastbilchauffører er 18. Dette er et stort positivt skridt, som vejtransportbranchen længe har efterlyst.EU-Kommissionen foreslår også, at give 17-årige mulighed for at tage kørekort og køre lastbil ved at have erfarne chauffører med og gennem lærepladser. Et lignenden forslag er ikke med, når det kælder persontransport, påpeger IRU.- Vi glæder os over EU-Kommissionens forslag om at give unge mennesker chancen for at blive lastbilchauffører. Dette vil bidrage meget til at mindske "skole-til-hjul-kløften", sagde IRU EU Advocacy Director, Raluca Marian, i en kommentar til EU-Kommissionens forslag- Men EU-Kommissionens forslag kommer til kort inden for passagertransport, tilføjede hun og fortsatte:- Vi ser veltrænede 18-årige mænd og kvinder køre sikkert busser i nogle medlemsstater, mens minimumsalderen i mange andre er mellem 21 og 24 år.Han fremhæver, at EU-Kommissionen undlader at sætte 18 år som den utvetydige minimumsalder for kørsel for bus og buskørsel.- Derfor har EU-Kommissionen ikke taget skridt til at løse de stadig mere alvorlige chaufførmangelproblemer, der hindrer EU-borgeres kollektive mobilitet, understregede Raluca Marian.På en anden positiv side bemærker IRU, at EU-Kommissionen er åben over for sektorens opfordring til at udvide puljen af chauffører ved at lette tredjelandschaufførers adgang til erhvervet i EU.- Forslaget åbner en ny vej for harmonisering af krav om anerkendelse af kørekort fra lande uden for EU. Mens listen over lande og konkrete forhold skal fastlægges yderligere ud fra solide sikkerhedskriterier, ser vi allerede et positivt skridt i at gøre det lettere for tredjelandsborgere at blive professionelle chauffører i EU og komplementere EU's talentpulje, sagde Raluca Marian.