22,1 millioner rejsende bidrog til overskud i Danmarks største lufthavn

Af: Redaktionen - Lufthavnen kom tilbage på sporet i 2022, men vi er fortsat udfordret af global usikkerhed og den ekstra gæld på over 2 milliarder kroner, der blev oparbejdet som konsekvens af pandemien. Derfor er det afgørende, at lufthavnens rammevilkår falder på plads i 2023, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.



Efter en meget stille start på året blev rejserestriktionerne fjernet. Dermed fik luftfarten i løbet af ganske få måneder hen over sommeren mere luft under flere vinger. Året sluttede med 22,1 millioner rejsende og et netværk, der er tæt på at være genopbygget med 317 ruter til 161 destinationer.







Der blev i løbet af året ansat 810 nye medarbejdere i lufthavnen, hvilket var det hidtil største antal. I dag har lufthavnen 2.450 ansatte.





De omkring 800 andre virksomheder i og omkring lufthavnen har også øget antallet af medarbejdere. Fra lavpunktet i 2021 til årets udgang blev der ansat over 3.500 medarbejdere, så der nu samlet arbejder omkring 16.500 på lufthavnens område.







Acceptabelt efter omstændighederne

Lufthavnens økonomi har været voldsomt presset af pandemien. I de første udfordrende kriseår akkumulerede Københavns Lufthavn et underskud før skat på knap 1,5 milliard kroner. Det resulterede i et negativt cash flow og øgede gælden fra 8,4 til 10,5 milliarder kroner.







- I det lys må årsregnskabet med et overskud på 257 millioner kroner før skat betegnes som tilfredsstillende efter omstændighederne, men ikke på et niveau, der kan løse vores fremtidige udfordringer, siger Thomas Woldbye.







I 2022 har CPH opnået en yderligere forlængelse af waiver-aftaler vedrørende visse finansielle covenants frem til og med tredje kvartal 2024. Selskabet er endvidere i gang med at forhandle refinansiering af kreditfaciliteter på i alt 7 milliarder kroner.







- Vores gæld skal betales tilbage samtidig med, at vi skal være i stand til at investere i fremtidens konkurrencedygtige lufthavn og fastholde positionen som trafikknudepunkt. Det er en stor udfordring, som stadig ligger foran os, siger Thomas Woldbye.







Omsætningen steg 101 procent

Ved udgangen af 2022 var otte ud af 10 passagerer tilbage. Omsætningen landede på 3,5 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 101 procent i forhold til 2021, men et fald på 19 procent sammenlignet med 2019, der var det sidste hele år før corona-virussens ankomst til Europa.





Den ikke-aeronautiske del af virksomheden med shoppingcenter, udlejning, parkering og hoteller er afgørende for lufthavnens evne til at investere. I 2022 endte omsætningen på 1,6 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 86 procent i forhold til 2021, men 13 procent under 2019.







Årets aeronautiske omsætning fra flytrafikken landede på knap 1,9 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 115 procent i forhold til 2021, men et fald på 23 procent i forhold til 2019.







Helt overordnet udgør den aeronautiske del af forretning normalt omkring 60 procent af den samlede omsætning og 20 procent af overskuddet på EBIT-niveau. Den ikke-aeronautiske del står for omkring 80 procent af overskuddet.





Rammevilkår skal på plads

I 2023 skal en række afgørende rammevilkår på plads. Aftalen mellem flyselskaberne og lufthavnen om de takster, selskaberne skal betale for at bruge lufthavnen, udløber og skal genforhandles.







- CPH skal fortsat have konkurrencedygtige priser. Gælden og de voksende omkostninger betyder dog, at vi ikke undgår højere takster, hvis vi samtidig skal kunne lave de nødvendige investeringer i udvikling og den grønne omstilling, siger Thomas Woldbye.







Et andet rammevilkår er den nye udbygningslov, som har været i høring. En revideret lov vil give mulighed for at frigive et område inden for lufthavnens eksisterende areal til at udvikle lufthavnen med eksempelvis standpladser, der passer til nye moderne flytyper, der udleder mindre CO2 og støjer mindre. Samtidig kan det sikres, at passagerne er samlet under ét tag, har de kortest mulige gåafstande i terminalerne og er tæt på offentlig transport.







- Hvis vi skal fastholde positionen som et vigtigt nordeuropæisk knudepunkt, kræver det fornuftige rammevilkår og midler til at investere, så CPH kan forblive attraktiv for flyselskaber og passagerer. Ellers taber Danmark terræn til landene omkring os, siger Thomas Woldbye.







Forventninger til 2023

Med 59 flyselskaber, der flyver til og fra CPH, er 2023 startet godt - ikke mindst når det gælder genopbygning af de lange, interkontinentale ruter, der har haltet lidt efter Europa-trafikken.







Indtil videre er der i år annonceret nye ruter til New Delhi med Air India, JFK-New York med SAS, Addis Ababa med Ethiopian, Montreal med Air Canada og Abu Dhabi med Etihad.







I 2023 forventes en vækst i omsætningen på over 10 procent. Væksten afhænger i høj grad af passagertallet, som - med de lempede COVID-19-restriktioner og en usvækket rejselyst - forventes at stige til over 25 millioner passagerer. Forventningerne til det finansielle resultat er dog omgærdet af væsentlig usikkerhed på grund af volatile energipriser, øgede låneudgifter, høj inflation og det geopolitiske landskab.













Interesserede kan læse 2022-årsrapporten fra Københavns Lufthavn A/S her:









Hvis passagertallet når op på omkring 25 millioner, forventes resultatet før skat at blive mellem 150 og 300 millioner kroner. Her vil passagervæksten spille positivt ind, mens højere driftsomkostninger og renteniveauer i forhold til 2022 påvirker negativt. De højere driftsomkostningerne forventes primært at skyldes øgede passagerrelaterede aktiviteter, lovkrav, lønstigninger og inflation.Interesserede kan læse 2022-årsrapporten fra Københavns Lufthavn A/S

