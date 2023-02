Hovedstaden har fået den første elektriske ambulance

Mandag 27. februar 2023 kl: 11:22

Om den nye el-ambulance, som sættes i drift i Region Hovedstaden:

Mercedes Benz e-Vito Tourer L3:

Nul CO2-udslip under kærsel

Bruttovægt: 3.500 kg

Tophastighed: 160 km/t

Rækkevidde: 233 km på en opladning

Nyttelast: 930 kg

Batterikapacitet: 60 kWh

Hurtig opladning fra 10 procent til 80 procent på 35 minutter

Den nye el-ambulance er et af de initiativer, som Falck har sat i gang for at sikre en grøn omstilling af koncernen

Falck's ambulanceforretningen udgør 75 procent af koncernens direkte CO2-udledninger

Den grønne omstilling i Falck handler både om at reducere CO2-udledninger for de eksisterende ydelser, men også om udviklingen af nye måder at levere sundhedsydelser på. Med bæredygtige sundhedsydelser, der øger tilgængeligheden og forebygge indlæggelser, hjælpes flere med færre ressourcer med et mindre CO2-aftryk

Falck har et mål om at reducere egne direkte CO2-udledninger med 50 procent fra 2021 til 2030 og har forpligtet sig til Science Based Targets initiativet i 2022

Af: Redaktionen Hos Falck peger man på, at ambulancer, som kører på el, er en relativt uprøvet teknologi, og derfor samarbejder Falck og Region Hovedstaden om et forsøg med en el-ambulance, som skal bringe hovedstadens borgere på hospitalet, når de har brug for at komme hurtigt derhen.El-ambulancen bliver den første af sin slags i Danmark og vil køre ud på sin første tur tirsdag klokken 10.30 fra Falcks Hovedkontor i Sydhavnen i København.Erfaringerne fra el-ambulancen skal være med til at forme og modne teknologien, så der indhentes viden om, hvordan el-ambulancer fremadrettet kan blive en del af ambulancedriften. Falck ønsker at fremme den grønne omstilling af ambulancer og har en langsigtet strategi om at omstille ambulancer til el og andre vedvarende energikilder i takt med teknologiens modenhed. Falck forventer, at de første el-ambulancer indsættes i den almindelige ambulancedrift om tre-fire år.- Det er en stor milepæl i vores grønne omstilling. Vores medarbejdere har leveret et svært, men fantastisk arbejde op til lanceringen af el-ambulancen, hvor der ned til mindste detalje er blevet optimeret på vægten og den tilgængelige plads, så vi har fået skabt en operationel og skalerbar el- ambulance. Vores største direkte emissioner stammer fra vores brændstofforbrug, og derfor er det afgørende, at vi fremmer udbredelsen af ambulancer på el og andre vedvarende energikilder, siger Jakob Riis, som er administrerende direktør i Falck.Lars Gaardhøj (S), der regionsrådsformand i Region Hovedstaden peger er glad for, at Falck kører foran med denne første el-ambulance i Region Hovedstaden.- Vi har jo et mål om, at alle transportaktiviteter skal være fossilfri i 2050 - det vil sige transport af medarbejdere, patienter, varer og tjenesteydelser. Og at vi nu afprøver muligheden for el-drevne ambulancer, er endnu et skridt på vejen mod en fossilfri fremtid for transporten i Region Hovedstaden”, siger Lars Gaardhøj.El-ambulancen ligner en almindelig dansk ambulance, men den er dog en smule mindre i størrelsen. Det skyldes, at el-ambulancer er tungere end almindelige dieselambulancer. Ved at reducere størrelsen en anelse opnår el- ambulancen en højere hastighed og skal ikke oplades så ofte som en større ambulance.El-ambulancen lever op til alle europæiske standarder i forhold til udstyr og funktion, og minder størrelsesmæssigt om nogle af Falck's ambulancer i Tyskland og Sverige.