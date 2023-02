Transportkoncern vil flyve på biobrændstof

Onsdag 22. februar 2023 kl: 11:07

Mindre udledninger gennem samarbejde

Af: Redaktionen DSV vil købe bio-flybrændstof (SAF) på alle koncernens flyrejser i 2023. SAF-brændstoffet bliver i stigende grad brugt som alternativ til traditionelt fossilt flybrændstof. Idet SAF fremstilles af olie fra biomasse i stedet for råolie, opnås ca. 80 procent lavere CO2-udledning sammenlignet med fossilt flybrændstof. Ved at bruge SAF på alle flyrejser i 2023 vil DSV nedbringe sine indirekte udledninger (scope 3) og dermed bevæge sig et skridt nærmere en realisering af koncernens bæredygtighedsmål.DSV har derfor indgået et samarbejde med flyselskabet SAS gennem dennes Corporate Sustainability Program om køb af SAF på alle DSV’s flyrejser med SAS i 2023.Ifølge koncernchef for SAS, Anko van der Werff, er samarbejde afgørende for den videre udvikling af biobrændsler som SAF.- SAS har en ambition om, at luftfartsbranchen skal være fossilfri. Det er en ambitiøs plan, som vi kun kan realisere gennem samarbejde. Ved at involvere og samarbejde med vores kunder kan vi nedbringe CO2-udledningerne og stimulere markedet og derigennem bane vejen for produktion af bæredygtige flybrændsler i en større skala, siger Anko van der Werff, der håber, at samarbejdet mellem DSV og SAS kan inspirere andre virksomheder til at tilslutte sig SAS' Corporate Sustainability Program og være med til at transformere luftfartsbranchen for fremtidige generationer.- I DSV er vi stolte af at udskifte fossilt flybrændstof med SAF på alle vores flyrejser i 2023. Som en af verdens største speditionsvirksomheder er vi bevidste om, at vi har et ansvar for at nedbringe vores indirekte udledninger af drivhusgasser. Efter coronapandemien har vi reduceret antallet af flyrejser i vores organisation, men da vi er en global virksomhed med kunder og forretningspartnere over hele verden, er det ikke muligt helt at undgå dem. Med dette initiativ ønsker vi at reducere miljøpåvirkningen fra vores flyrejser, siger Jens Bjørn Andersen, der er koncernchef og administrerende direktør i DSV.Han understreger, at DSV som en af verdens førende transport- og logistikvirksomheder er bevidst om sit ansvar for at reducere sit klimaaftryk og samtidig holde sine kunders forsyningskæder kørende.- DSV er en del af den kritiske infrastruktur, der er afgørende for den globale handel. Vi er bevidste om vores rolle og om vigtigheden af, at vi reducerer vores klimaaftryk. At købe SAF til alle vores flyrejser i koncernen gør det ikke alene, men det er et skridt i den rigtige retning på vejen mod at realisere vores bæredygtighedsmål, siger Jens Bjørn Andersen.Ved at erstatte fossilt flybrændstof med SAF på alle koncernens flyrejser i 2023 vil DSV gøre en aktiv indsats for at nedbringe sine indirekte udledninger af drivhusgasser. Den forventede CO2-reduktion ved at flyve på SAF er baseret på et estimat af koncernens køb af flybilletter i 2023. DSV vil hvert kvartal analysere data over koncernens flyrejser og vil på den baggrund justere sit indkøb af SAF for at sikre, at det så præcist som muligt afspejler koncernens faktiske forbrug af flyrejser. DSV vil købe yderligere mængder SAF og dermed gennem CO2-kreditter kompensere for de resterende ca. 20 procent CO2, der stadig udledes ved brug af SAF. Den samlede CO2-reduktion og kompensation for de resterende udledninger, der opnås ved køb af SAF, vil tilsammen svare til DSV’s forventede drivhusgasudledninger fra flyrejser i 2023.Samarbejdet omfatter i første omgang kun 2023, men kan bane vejen for en mere permanent løsning.- Vi er glade for at få mulighed for at kunne opnå store CO2-besparelser gennem dette initiativ. 2023 er en testperiode, og baseret på vores erfaringer herfra er vi meget interesserede i at undersøge mulighederne for at bygge videre på initiativet i fremtiden, siger Jens Bjørn Andersen.