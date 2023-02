København får ny flyrute til lufthavn ved New York

Fredag 10. februar 2023 kl: 13:56

Af: Redaktionen Med den nye rute bliver det muligt for SAS’ kunder at rejse til og fra ​New Yorks vest- og østside, da SAS fortsat flyver fra Skandinavien til Newarklufthavnen. Den første flyvning fandt sted med ​​SAS’ seneste tilføjelse til flåden - en A321 Long Range.Til at starte med, vil SAS flyve til JFK fem gange ugentligt fra København. Frekvensen øges til daglige afgange, når sommertrafikprogrammet træder i kraft. SAS anvender Terminal 7 i JFK.