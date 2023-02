Opbygning med kran, hejs og lad er sendt fra nord til syd

Fredag 10. februar 2023 kl: 13:06

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kranen, som Sawo har monteret på nye Volvo FM 500 er en Hiab X-HiPro 352 E-6 kran, som med sine seks hydrauliske udskud rækker 16,2 meter. Den er leveret med CombiDrive-radiostyring med LED-display, hvorfra kranen og støtteben kan betjenes.Wirehejset er et CLF326S-3W-hejs, der har en tip-kapacitet på 22 tons. Det er monteret med alu-afdækning på overramme og forpart samt wirefangskroge på wirefang.Sammen med opbygningen har Saeo også leveret et Nopa-containerlad med pendel lodret i venstre side. Ladet er af typen CPL320 og har en længde på 6.500 mm udvendig. Der er svenskerbagsmæk, der lukkes op til højre side samt automatbagsmæk. Desuden er der monteret fjederopluk på højre side for at lette chaufførens mange daglige bevægelser.Sawo har også lavet inddækning i begge sider.