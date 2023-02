Distrikt i Paris har fuld elektriske affaldsindsamling

Tirsdag 7. februar 2023 kl: 12:07

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen De 18 lastbiler, der er batteri-eletriske Renault Trucks E-Tech D Wide kører allerede i gaderne i den franske hovedstad for at indsamle affald fra de 180.000 indbyggere i 13. distrikt uden CO2-udledning eller støjforurening.Lastbilerne er opbygget af Semat og kommer til at nedbringe CO2-udslippet med 21 ton ugentligt sammenlignet med indsamlinger udført med lastbiler, der kører på gas.