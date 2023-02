Ny godsrute skaber behov for mere lagerplads på havn i Thy

Onsdag 1. februar 2023 kl: 09:45

Af: Redaktionen De nye lagerhaller skal supplere den hal, virksomheden opførte på området i slutningen af 2021. Hanstholm Stevedore har fået tilsagn om et tilskud på knap 1,5 millioner kroner fra en EU-finansieret pulje til støtte af områder ramt af Brexit-konsekvenser.- Vi håber, at der på sigt kommer mere gods med i begge retninger, siger Peter Jensen fra Hanstholm Stevedore til Nordjyske.Han peger på, at der er gode kontakter allerede.Den nye godsrute mellem Hanstholm og havne på Norges vestkyst, der startede ved årsskiftet, er opereret af norske Egil Ulvan Rederi AS. Basisgodset er danskproduceret fiskefoder, der sejles til norske fiskeopdræt.