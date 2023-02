LASTBILLEVERANDØR:

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 13:44

Overvågning giver sikkerhed











Michael Bache, direktør i Bache A/S, med Iveco-bil.



- Ved alvorlige fejlmeldinger sker kontakten via telefon til vores værkfører og derfra til kunden. Hvis der sker noget med bilen, eksempelvis en chaufførfejl eller et nødprogram, så kan vi gå online på bilen og løsne blokeringen, forklarer Michael Bache.





Maria Møller understreger, at uforudsigelige problemer eller nedbrud dog ikke er dagligdag.





- Det er bestemt ikke noget, vi oplever tit, for stod vi i den situation, så ville der jo være noget galt med køretøjerne. Men det skaber en sikkerhed for os, at vi kan regne med Iveco ON i tilfælde af uregelmæssigheder.







Om Iveco ON:

Iveco On er forhåndsinstalleret og gratis de første fem år på alle Iveco’s light og heavy køretøjer

Systemet er installeret i lastbioen på forhånd, men er kun aktivt, hvis chaufføren har givet tilladelse til det

Chaufføren kan i realtid via app på telefonen og skærmen i instrumentbrættet følge med i blandt andet kørselsmønstret, få råd til acceleration, opbremsning samt effektiv kørsel og optimale ruter

Kontrolrummet modtager samme opdateringer og kan derfor rådgive vognmanden samt assistere og tage direkte kontakt, hvis der opstår uforudsete stop eller fejlmeldinger

Systemet er også udviklet for at hjælpe logistik-operatører og flådeejere med at optimere oppetid for deres køretøjer, brændstof-effektivitet og totale omkostninger (TCO)

Med denne form for connectivity skifter Iveco dets services fra at være reaktive til at være proaktive

En udskrift fra Iveco ON.





- Ved alvorlige fejlmeldinger sker kontakten via telefon til vores værkfører og derfra til kunden. Hvis der sker noget med bilen, eksempelvis en chaufførfejl eller et nødprogram, så kan vi gå online på bilen og løsne blokeringen, forklarer Michael Bache.Maria Møller understreger, at uforudsigelige problemer eller nedbrud dog ikke er dagligdag.- Det er bestemt ikke noget, vi oplever tit, for stod vi i den situation, så ville der jo være noget galt med køretøjerne. Men det skaber en sikkerhed for os, at vi kan regne med Iveco ON i tilfælde af uregelmæssigheder.

- Vi bruger Iveco ON i stor stil, da det giver et hurtigt og godt overblik. Vi er især fokuserede på, hvordan vi kan hjælpe chaufføren med at optimere kørslen, så han eller hun kan spare på brændstoffet. Snart skal vi også til at være mere opmærksomme på, hvor meget CO2 køretøjet udleder, da det skal indrapporteres til CO2-regnskabet, siger Maria Møller, der er medindehaver af LM Transport.Hver uge modtager Maria Møller en ugerapport fra Iveco ON med nøgletal på blandt andet brændstofforbrug, CO2-udledning og bilens generelle tilstand.Michael Bache, administrerende direktør i Bache A/S, som er Danmarks største forhandler af Iveco-lastbiler og LM Transports lokale værksted, anvender også systemet til at overvåge især brændstofforbruget.- Den største udfordring på markedet lige nu - både for os og for vognmændene - er den stigende pris på brændstof. Derfor er det så umådeligt vigtigt, at vi har Iveco ON, så vi derigennem kan rådgive og vejlede kunderne om, hvordan de kan optimere deres kørsel og spare på brændstof. Derfor tager vi hver dag udgangspunkt i systemet til vejledning og til at følge op over for kunder, siger han.I en ny EU-forordning fra 2018, som er en del af EU’s mål om at reducere transportens drivhusgasemissioner, blev det indført, at lastbilforhandlere skal oplyse det individuelle køretøjs CO2-udledning og brændstofforbrug til kunden.Også hos Bache A/S mærker de branchens øgede fokus på CO2-udledning.- Jo længere vi kan få køretøjet til at køre på literen, jo mindre brændstof bruger den, og jo mindre CO2 udleder den. Det er essentiel information for kunden at få, ikke mindst fordi alle skal udarbejde et CO2-regnskab. Vi indberetter derfor, hvor meget CO2, lastbilen udleder, hvilket vi ser ved hjælp af Iveco ON, siger Michael Bache.Den digitale løsning bruges også som en sikkerhed for køretøjets generelle tilstand.- Vi får et overblik over, hvad der skal skiftes på køretøjet og hvornår. Derudover modtager vi notifikationer og mail, hvis der er noget alarmerende med en af køretøjerne, samt angivelse af, hvad problemet er. De features medvirker til, at vi kan undgå potentielle nedbrud, fordi fejl bliver opfanget og ordnet på forkant, siger Maria Møller.Michael Bache, Bache A/S, husker en episode, hvor en af LM Transport's Iveco S-Way lastbiler skulle have skiftet NoX-sensoren:- Der kom en fejlmelding om, at der skulle skiftes en NoX-sensor inden for de næste syv dage. Alle fik meddelelsen via Iveco ON, både Maria, værkføreren, chaufføren og mig selv. Vores værkfører kontaktede vognmanden, og sørgede for, at køretøjet kom på værksted og fik skiftet sensoren i tide.LM Transport var glad for at undgå unødvendigt nedbrud af køretøjet og fik dermed sikret en optimal driftstid.Systemet kan altså forudsige og varsle service og reparationer på køretøjer, men det kan også hjælpe i tilfælde af kritiske og ikke-forventede nedbrud af bilen.