Brodrager blev sejlet ud i Storstrømmen og hejst op

Fredag 6. januar 2023 kl: 10:13

Af: Redaktionen Brodrageren havde længde på 73 meter og en vægt på 4.000 ton, og operationen blev udført tålmodigt og med stor præcision.Brodragerne er de elementer, som forbinder bropillerne og bærer selve kørebanen og jernbanen. Bortset fra de to nordligste og de to sydligste nærmest land, bliver de alle bygget på Masnedø, inden de skal sejles ud og hejses op.I de kommende par år skal der sejles yderligere 43 brodragere ud af samme størrelse plus fire særlige brodragerelementer til de to gennemsejlingsfag.









