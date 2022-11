Shipping-mand får Årets Hæderspris 2022

Torben Østergaard-Nielsen vinder Årets Hæderspris 2022 til Landskåringen af Årets Ejerleder 2022 i PwC.







Succesfuldt ejerskifte til sine døtre

Om Hædersprisen:

Af: Redaktionen Torben Østergaard-Nielsen startede som 20-årig som elev i skibsmæglerfirmaet Julius Mortensen i Fredericia. I 1978 blev han som 24-årig administrerende direktør for skibsmæglerfirmaet H. Sommer i Middelfart - og i 1981 grundlagde han Dan-Bunkering, som i dag er et datterselskab i Bunker Holding-gruppen. Torben Østergaard-Nielsen blev senere også ejer af Julius Mortensen og samlede alle sine aktiviteter i firmaet United Shipping & Trading Company (USTC), som han blev eneejer af i 1998.United Shipping & Trading Company er i dag er blandt Danmarks 10 største virksomheder med en omsætning i seneste regnskabsår på over 120 milliarder kroner.- Torben Østergaard-Nielsen har gennem en årrække været en markant skikkelse i erhvervslivet - ikke bare i Danmark, men globalt. Han har gennem sin flotte karriere udvist en utrolig flid, beslutsomhed og skaberkraft, som ikke alene har været med til at sætte en række danske virksomheder på verdenskortet, men samtidig skabt og sikret et betydeligt antal af danske og globale arbejdspladser, siger Mogens Nørgaard Mogensen, der er administrerende direktør og Senior Partner i PwC i forbindelse med overrækkelsen hædersprisen.USTC har i dag over 4.000 medarbejdere, er repræsenteret på alle kontinenter i 40 lande med mere end 140 kontorer og har hovedsæde i Middelfart. Den oprindelige kerneforretning er i dag verdens største leverandør af skibsbrændstof.- Årets Hædersprismodtager har med sin sans for forretning, mod og dygtighed opnået både massiv vækst i den oprindelige forretning og opnået succes på nye forretningsområder. Han er kort sagt indbegrebet af en rigtig entreprenant ejerleder, siger Mogens Nørgaard Mogensen videre.Torben Østergaard-Nielsen gennemførte i 2020 et generationsskifte hvor døtrene Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer blev medejere af virksomheden og fik hver en tredjedel af ejerskabet i virksomheden. Tidligere i år overlod han posten som administrerende direktør til Nina Østergaard Borris.

For sjette år i uddeler Landsjuryen for Årets Ejerleder (PwC, Nykredit, Dansk Erhverv, Årets Ejerleder 2021) en særlig hæderspris i forbindelse med kåringen af Årets Ejerleder, hvor en ejerleder i Danmark, som gennem en årrække har ydet en enestående indsats og haft en betydende indflydelse på dansk erhvervsliv, bliver anerkendt og hædret.



Besidder modet til at træffe beslutninger i en omskiftelig verden

Har ambitionerne og viljen til hele tiden at sætte nye og højere mål og herefter ”drivet” og evnerne til at indfri disse

Modtageren er dermed en kilde til inspiration for såvel nuværende som næste generation af ejerledere.





Anders Holch Povlsen, Bestseller (2021)

(2020 var særår grundet COVID-19, hvorfor prisen ikke blev uddelt her

Lars Kann-Rasmussen, VKR Gruppen (2019)

Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S (2018)

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for fondene A.P. Møllers familiefond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (2017)

Købmand Lars Larsen (2016)



