Spansk virksomhed skal bygge "grøn" transformerstation

Mandag 14. november 2022 kl: 23:00

Om Femern Bælt-tunnelen:

Femern-bælt-tunnelen anlægges som en 18 kilometer lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn

Tunnelen forventes at åbne for trafik i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Det vil tage 10 minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og 7 minutter i tog

Af: Redaktionen Transformerstationen, der skal anlægges tæt på tunnelportalen ved Rødbyhavn, bliver et af de største anlæg af sin art i Danmark. Den skal levere strøm til Femern Bælt-tunnelens jernbane og godt 10 km jernbane på Lolland samt tunnelens tekniske installationer.Femern A/S har i kontrakten desuden stillet krav til energieffektivitet og har betinget sig, at transformerstationen har kapacitet til at betjene fremtidens elektriske transportformer, herunder ladestationer til elektriske køretøjer.- Transformerstationen ved Rødbyhavn er central for driften af de elektriske systemer både i selve Femern Bælt-tunnelen og den tilhørende jernbane. Den er samtidig en vigtig del af Femern Bælt-tunnelens bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren. Vi ser frem til at arbejde med Elecnor om et anlæg, der ikke bare skal sikre strømforsyningen, men også leve op til vores krav til, at tunneldriften vil være CO2-neutral efter åbningen i 2029, siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.De forberedende arbejder på transformerstationen begyndte tidligere i år. Elecnor vil begynde etableringen af selve transformerstationen i 2023. Den vil blive gjort færdig i etaper og forventes at stå helt færdig i 2028.