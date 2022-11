Optimal aksel-udveksling kan skære i brændstofforbruger

PRODUCENT AF TRANSMISSIONER:

Onsdag 2. november 2022 kl: 12:00

Lavere udveksling gav tre procent brændstofbesparelse

Om Allisons iSCAAN:

Af: Redaktionen Simuleringsresultater, der viser op til tre procent brændstofbesparelser, får det engelske renovationsselskab Biffa til at ændre specifikationen på 38 nye renovationslastbiler. (Foto: Allison)Undersøgelser foretaget af Allison Transmission har vist, at mange lastbilflåder kan reducere brændstofforbruget ved at bestille andre akseludvekslinger end dem, der pr. automatik tilbydes på nye køretøjer. Den enkle specifikationsændring på en lastbil koster ingenting, men det kan ikke desto mindre give en reduktion i driftsomkostninger og CO2-emissioner. Besparelserne vil sandsynligvis være størst for køretøjer, der har en driftscyklus med hyppige stop og start i byområder eller på mindre landeveje.Den britiske renovationsvirksomhed Biffa samarbejdede for nylig med Allison om at specificere de optimale akselindstillinger for en række Mercedes-Benz Econic-renovationsbiler med 270-, 300- og 350-hestes motorer. Ved at køre simuleringer på Allison's iSCAAN-softwareprogram identificerede Allison, at en ændring af akslerne på disse lastbiler fra en standard 6,84:1 udveksling til en lavere 6,0:1 udveksling, kunne reducere brændstofforbruget med op til tre procent samtidig med, at det sænkede støjniveauet i førerhuset.Som en følge af samarbejdet har Biffa ændret en nuværende ordre på 20 nye Mercedes-Benz Econic-renovationskøretøjer med levering til efteråret med en yderligere ordre på 18 køretøjer, der følger i foråret 2023.Andre simuleringer fra Allison har vist, at ved implementering af lavere akseludvekslinger end dem, der tilbydes som standard af lastbilproducenterne, kan brændstofforbruget reduceres med mellem en og tre procent. Resultatet kan ved hjælp af Allisons Continuous Power TechnologyTM opnås uden, at køretøjets igangsætningsevne på stigninger eller produktiviteten påvirkes negativt. Allisons Continuous Power TechnologyTM næsten fordobler motorens drejningsmoment ved igangsætning og leverer uafbrudt kraft til hjulene ved gearskifte.- Lastbilproducenterne tilbyder typisk deres flådekunder et valg mellem to eller tre fabriksmonterede akseludvekslinger og anbefaler et af disse alt efter land og anvendelse, hvilket skaber en fornuftig balance mellem ydeevne og økonomi, siger Nathan Wilson, der er markedsudviklingschef hos Allison UK.Han peger på, at en dybere akseludveksling historisk set har været standarden, som producenterne har valgt for at give den bedste ydelse ved en hældning på 30 procent og derover. Selvom dette passer godt til mange kunder, støder man i virkeligheden sjældent på stigninger af denne grad på veje i eksempelvis Storbritannien. Imens er presset for at reducere omkostninger og miljøpåvirkning taget i de seneste år.- I kraft af bekymringen om klimaændringer, så arbejder Allison konstant med rådgivning til slutkunder og producenter for at hjælpe dem med at spare brændstof samt reducere CO2 og andre skadelige emissioner. Som følge heraf anbefaler vi kunderne at gennemgå akseludvekslingerne, når de bestiller nye køretøjer, som i de fleste tilfælde ikke vil koste mere at købe, men alligevel vil koste mindre at eje og drive, siger Nathan Wilson.Darren Judd, der er Biffas leder af flådeudvikling, peger på, at renovationsvirksomheden samarbejder med virksomheder som Allison for at være sikker på at få den bedste rådgivning til at optimere køretøjernes drivliner med det formål at reducere brændstofforbruget, CO2-emissionerne og de samlede ejeromkostninger uden tab af køretøjets produktivitet.- Som en tommelfingerregel svarer hver procents brændstofomkostningsbesparelse til en reduktion på 100 o/min. Det lyder måske ikke af meget, men over mange køretøjer og år løber det hele op, siger Darren Judd.

Allisons iSCAAN (Internet System for Computerized Application Analysis) program optimerer køretøjskonfigurationer, evaluerer køretøjets egnethed og forudsiger køretøjets ydeevne i over 20 forskellige applikationer. Gennem en matrixanalyse evaluerer iSCAAN hurtigt ændringer i drivlineforhold og gearskiftefunktioner. Ved hjælp af simuleringsværktøjer evaluerer iSCAAN ydeevnen eller brændstoføkonomien af ​​forskellige Allison-funktionaliteter, såsom Acceleration Rate Management og FuelSense 2.0.

































