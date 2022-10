Storstrømsbroen får skiftet belysning

Fredag 28. oktober 2022 kl: 10:53

Af: Redaktionen Belysningen bliver skiftet fra natriumlamper til LED-belysning over hele broen, mens eftersynet begrænser sig til en mindre del af stien til gående og cyklister.Arbejdet med at skifte belysningen begynder i uge 44 og fortsætter to uger frem, og eftersynet finder sted fra uge 45 til 47.For trafikanterne betyder det, at cykelstien vil være spærret lokalt på broen, hvor eftersynet finder sted, men stedet kan passeres til fods, f.eks. trækkende med en cykel. Vejbanen omkring området vil kun være farbar i et spor.