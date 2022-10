Biodiesel havner i pauseposition

Tirsdag 18. oktober 2022 kl: 10:22

Af: Redaktionen

Kolding Havn håber på, at priserne på energi vil finde et lavere leje igen samtidig med, at merprisen for HVO-diesel udvikler sig i mere gunstig retning.









Ledelsen af Kolding Havn understreger, at HVO-pausen ikke påvirker målel om en CO2-neutral havn i 2030.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.