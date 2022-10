Amerikansk koncern vil køre elektrisk i Tyskland med svenske lastbiler

Fakta om Volvo FH Electric:

Batterikapacitet: 540 kWh

Udgangseffekt: 490 kW kontinuerlig effekt

Rækkevidden er op til 300 kilometer, men Volvo FH Electric kan tilbagelægge op til 500 km i løbet af en normal arbejdsdag, hvis den får en en opladning i løbet af dagen - for eksempel i chaufførens frokostpausen

Af: Redaktionen Volvo Trucks vil levere 20 fuldt elektriske tunge lastbiler til Amazon i Tyskland inden årets udgang. De 20 Volvo FH Electric forventes at komme til at køre over en million landevejskilometer årligt.Tunge lastbiler og andre erhvervskøretøjer står for omkring en trediedel af Tysklands indenlandske emissioner, hvilket gør dekarbonisering af vejtransport til et vigtigt problem at tage fat på.- Store aktører i transportbranchen spiller en nøglerolle i at lede industriens bestræbelser på at sænke CO2-udslippet. Derfor er jeg glad for, at Amazon arbejder sammen med os for at hjælpe med at reducere deres emissioner i længere og tungere transportopgaver, siger Jessica Sandström, der er Senior Vice President for Product Management hos Volvo Trucks.For Amazon vil lastbilerne erstatte et tilsvarende antal lastbiler med dieselmotorer og dermed spille en nøglerolle i koncernens elektrificeringsinitiativer på transportområdet.- Amazon er forpligtet til at dekarbonisere sin flåde, og den midterste mile har været en notorisk svær at mindske sektor, forklarer Andreas Marschner, der er Vice President Transportation Services Europe hos Amazon.Han hilser derfor de elektriske lastbiler fra Volvo velkommen i Amazon's flåde.