Sjællandsk lastbilforhandler bliver en del af større organisation

Torsdag 29. september 2022 kl: 11:01

Af: Redaktionen - Vi er utrolig glade for, at handlen nu er godkendt. Først og fremmest glæder vi os til at byde Titan-medarbejdere velkommen i Volvo Truck Center. Det er i høj grad deres viden og erfaring, vi investerer i, siger Peter Ericson, der er administrerende direktør i Volvo Danmark A/S.- Sammen deler vi passionen for at holde vores kunder godt kørende, og nu samler vi kræfterne for at levere en endnu bedre kundeservice, nu og i fremtiden, hvor blandt andet den grønne, digitale og tekniske omstilling stiller nye krav til vores kompetencer. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke direktør Jens Juel Jeppesen i Titan Lastvogne for det mangeårige gode samarbejde, og ønske ham al held og lykke fremover, siger Peter Ericson videre.Jens Juel Jeppesen peger i forbindelse med salget på, at kvalitet og kundeforståelse har været en væsentlig del af Titan's succes, som han med stolthed ser tilbage på.- Jeg er sikker på, at vores kompetente og engagerede medarbejdere vil bidrage stærkt til det fremtidige Volvo Truck Center, siger han.Indledningsvis vil Volvo Truck Center og Titan Lastvogne fortsætte med at operere som i dag. Kunder og leverandører vil fortsat møde de samme kontaktpersoner, og fortsat kunne komme i de nuværende afdelinger. Arbejdet med at integrere de to virksomheder vil strække sig ind i 2023. Handlen, som bringer Titan Lastvogne ind i gruppen af Volvo Truck Centre, går formelt i gennem ved årsskiftet.Sammenlægningen omfatter Volvo Trucks & Buses og Renault Trucks salgs- og eftermarkedsaktiviteter, inklusive medarbejdere i Titan Lastvogne's fire afdelinger i henholdsvis Ringsted, Solrød, Holbæk og Nr. Alslev.Volvo Trucks og Renault Trucks repræsentationen vil fortsætte i Volvo Truck Center-regi fra de fire nuværende fire afdelinger under Titan Lastvogne.