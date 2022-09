52-årig kvinde kom i klemme mellem to lastbiler

Onsdag 21. september 2022 kl: 19:43

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at den 52-årige kvinde, der var fører af personbilen, efterfølgende blev kørt med ambulance til sygehuset, men at hun senere døde af sine kvæstelser.Ingen af de andre involverede i ulykken kom umiddelbart alvorligt til skade.Den 35-årige mand, der kørte lastbilen, som kørte op bag personbilen, blev efterfølgende sigtet i sagen.En bilinspektør skal nu forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.