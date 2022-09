Irsk transportvirksomhed bliver en del af europæisk transportnet med danske masker

Onsdag 21. september 2022 kl: 13:24

Om Danx:

Danx beskæftiger sig med alle typer reservedelsdistribution

Med et stærkt netværk af lagre og terminaler garanterer Danx In-night distribution på under 12 timer med levering inden klokken 07.00 den næste morgen

Virksomheden tilbyder et fleksibelt netværk af skræddersyede distributionsflows fra Centraleuropa til Norden og Baltikum

Om Carousel:

Carousel er en paneuropæisk specialist i kritisk servicelogistik, der leverer reservedele til industrier, der arbejder med blandt andet landbrug og medtech

Carousel leverer end-to-end løsninger til eftermarkedet: herunder reservedele, returhåndtering og medicinsk logistik, hvor præcision, forretningskontinuitet samt kundegaranti er afgørende

Carousel tilbyder et udvalg af tjenester, herunder first og final-mile leveringer, ingeniør- og forhandlertjenester på stedet, et omfattende luft- og vejnetværk, løsninger til returhåndtering, warehousing og fortoldning

Af: Redaktionen Opkøbet giver alle Danx Carousel's kunder adgang til Alltrans’ omfattende netværk og et forbedret serviceudbud i Irland, der omfatter end-to-end løsninger. Alltrans’ services består ligeledes en landsdækkende service med levering næste dag, indenrigsdistribution med levering samme dag, international ad-hoc service og distribution af bulkgods. Den forbedrede serviceportefølje kommer som et svar på stigende efterspørgsel i markedet og understøtter den hurtige levering af reservedele og produkter mellem Irland og det europæiske fastland.Alltrans’ kunder vil drage fordele af Carousel's etablerede europæiske luftnetværk for tidskritisk fragt til og fra Storbritannien og det europæiske fastland. Derudover vil Carousel's processer og egenudviklede teknologi tilsammen give fuld kontrol, særligt når det kommer til den sidste mil. Kunder vil også drage fordele af forbedret rapportering og datakvalitet, som vil resultere i en forbedret daglig logistikstyring.Alltrans har som nævnt hovedsæde i Dublin og afdeling i Cork. Virksomheden har cirka 120 ansatte på tværs af landet og er en ledende aktør i den irske transportindustri. Virksomheden lægger vægt på at levere kvalitetstjenester til engrosdistribution med fokus på medicinal- og sundhedssektoren.I begyndelsen af året opkøbte den danske kapitalfond, Axcel, de to virksomheder, Carousel Logistics og Danx Group, der er specialister i tidskritisk reservedelslogistik og fusionerede dem efterfølgende.Danx Carousel fortsætter med at lede efter ligesindede virksomheder for at forbedre sin kundeportefølje, sit serviceudbud samt udvide sit europæiske netværk.