Olieselskab anlægger nyt truckanlæg ved Vejle Syd

Onsdag 21. september 2022 kl: 11:59

Nemt og sikkert

- Vi vil gøre det så sikkert og smertefrit at tanke for chaufføren som muligt. I den enkelte bane vil der være både diesel og Adblue i begge sider. Det gør, at lastbilen ikke skal bakke ud, når den først holder der. Der kommer til at være plads til et 25 meter modulvogntog på truckanlægget, siger Emil Wedderkind.





Om olieselskabet YX

Olieselskabet YX har specialiseret sig i olie til dansk erhverv, transport og landbrug med olieleverancer til hjemmetanke, samt et omfattende trucknetværk med over 80 lokationer

YX er en del af den norske Reitan-gruppe, som også ejer Uno-X, Rema 1000 og 7-Eleven

Af: Redaktionen Med det nye anlæg vil YX give vognmænd og chauffører endnu mulighed for endnu et sted at tanke, når de kører på Motorvej E45 i Trekantområdet, der er et knudepunkt for transport i Jylland.- I uge 38 bliver den 100 kubikmeter store tank gravet ned i et kæmpe hul på pladsen. Det er et stort projekt og altid imponerende at være vidne til, siger Emil Wedderkind, der er driftschef i YX og ser frem til at få den 16 ton tunge brændstoftank i jorden.Det nye YX-truckanlæg vil udelukkende være forbeholdt til lastbiler og ikke være tilgængeligt for private bilister. I alt har YX over 80 dedikerede truckanlæg fordelt landet over.





