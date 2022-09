Årets Lastbil er hollandsk

Tirsdag 20. september 2022 kl: 10:29

Om International Truck of the Year:

Prisen som International Truck of the Year (IToY) - Årets Lastbil i Europa - har været uddelt siden 1977

I dag udgøres juryen af 24 lastbiljournalister fra førende fagmedier over hele Europa. Danmark er repræsenteret ved Lastbil Magasinets redaktør, Rasmus Haargaard

DAF XD er udstillet på IAA-messen, hvor den blev afsløret for offentligheden mandag.



Af: Redaktionen DAFs ledelse modtog prisen som Årets Lastbil – fra venstre ses kommunikationsdirektør Rob Appels, juryformand Gianenrico Griffini, DAF-præsident Harald Seidel og salgsdirektør Richard Zink.Med 134 point vandt den hollandske lastbilfabrik afstemningen foran to andre kandidater, Scania's Super-serie med ny langtursdrivline, samt Mercedes-Benz Actros med tredie generation af OM 471-motoren.DAF XD er udviklet til distribution og anlægskørsel, og den nye serie bygger på samme platform som langtursserierne XF, XG og XG+.Juryen fremhæver blandt andet, at den nye XD-serie markant forbedrer det direkte udsyn (en nøglefaktor for distributionslastbiler), kabineplads, aerodynamikken, brændstofeffektivitet, komfort og sikkerheden.Juryformand Gianenrico Griffini opsummerer valget af DAF XD således:- Med introduktionen af den nye XD-serie har DAF leveret en ny lastbilfamilie til distribution, som sætter nye standarder i branchen. Samtidig er den nye XD en velegnet platform til kommende generationer af batterielektriske køretøjer.