Hollandsk lastbilproducent viser ny lastbilgeneration - og helt nye fuldt elektriske drivliner

Mandag 19. september 2022 kl: 22:37

Af: Redaktionen

DAF Trucks har kørt sine udstillingsbiler ind i hal 21 på IAA Transportation 2022 i Hannover, hvor de fylder meget. DAF udstiller:









Den helt nye DAF XD-serie med nye standarder inden for distributionssegmentet:

deler DNA med de DAF XF, XG og XG+

har høj standard med hensyn til sikkerhed, effektivitet og chaufførkomfort

har en bred vifte af modeller

går i produktion i efteråret 2022





Nye DAF XDC og XFC til erhvervs- og bygge-/anlægsopgaver med:

konfigurationer med tre og fire aksler

robust design med markant kølergitter og kofanger

stor tilkørselsvinkel og høj frihøjde





De nye DAF XD og XF Electric viser vejen på miljøområdet:

med avancerede Paccar e-motorer med effekt op til 350 kW (480 hk)

med et stort udvalg af effektive batteripakker

emissionsfri rækkevidde fra 200 til over 500 kilometer





Ny DAF samlefabrik til produktion af elektriske lastbiler





Den nye DAF XF fås nu også med Day Cab og Sleeper Cab









Den nye DAF XD er starten på fremtiden inden for distribution

På IAA Transportation 2022 introducerer DAF den ny serie af erhvervs- og distributionslastbiler - New Generation DAF XD, som deler DNA med langturslastbilerne XF, XG og XG⁺, der blev "International Truck of the Year 2022".









Førerhusdesignet af New Generation DAF XD karakteriseres af en stor forrude og store sideruder med en ultralav rudeliste, der giver et rigtigt godt direkte udsyn. Det er opnået i kombination med den lave førerhusposition (17 cm lavere end den nye XF) og det nye "Vision Dashboard", som er karakteriseret ved at være formgivet i retning af forruden i medchaufførsiden.









Som ekstraudstyr findes kantstensrude og sammenklappeligt medchaufførsæde, så der er frit udsyn til fodgængere og cyklister på siden af lastbilen i medchaufførsiden. DAF Digital Vision System og DAF Corner View får chaufføren indirekte udsyn. DAF City Turn Assist advarer chaufføren med visuelle og hørbare advarsler, når andre trafikanter befinder sig i medchaufførens blinde sideområde.









Øget brændstofeffektivitet og lave CO2-emissioner er nået gennem øget aerodynamisk design af førerhuset. Det har samme store radier, buede forrude og optimal luftstrøm gennem motoren og under førerhuset nøjagtig som DAF's XF, XG og XG+ langdistancemodeller.









Køretøjseffektiviteten forstærkes af den nye Paccar MX-11 motor, det intelligente udstødningsefterbehandlingssystem, den lave køretøjsvægt, den automatiske TraXon-transmission som standard og de avancerede chaufførassistentsystemer. Omfattende sortiment af kraftudtag, tilkoblingsmoduler på chassiset og tilslutninger gør lastbilerne særdeles opbygningsvenlige.









Chaufførkomforten har fået et løft opad New Generation XD har lettilgængelige og rummelige førerhuse med en rummelighed på op til 10 kubikmeter. Udover Sleeper Cab og Sleeper High Cab findes også en Day Cab, der byder på udvidet kabineplads som standard.









Man får som chauffør i en DAF XD mange justeringsmuligheder for sæde og rat, så det bør være muligt at finde en god kørestilling eller to. Det meget ergonomiske instrumentbræt har klare og fuldt digitale instrumentpaneler. Køre- og styreegenskaber drager fordel af et helt nyt design af chassisets forende, førerhusaffjedring og bagakselaffjedring.









New Generation DAF XD kan bestilles i et komplet udvalg af 4x2- og 6x2-akselkonfigurationer, såvel trækkere som forvogne. Produktionen starter i efteråret 2022.









På IAA Transportation 2022 præsenterer DAF også New Generation DAF XDC og XFC, der er entreprenørkøretøjer af høj kvalitet. De fås som to-, tre- eller fire-akslede konfigurationer med bogie eller tandembogie, der opfylder de specifikke krav i erhvervs- og entreprenørsegmentet.





